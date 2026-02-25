Hoy, 25 de febrero de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos. Los vientos serán flojos a moderados, predominando del oeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con un suave manto de nubes que no promete lluvia. Las temperaturas rondan los 11 grados y el aire fresco se siente revitalizante. A medida que el sol asoma tímidamente, la brisa del norte sopla a unos 10 km/h, creando un ambiente agradable para comenzar el día. La humedad, aunque notable, no alcanza niveles que hagan el ambiente pesado, lo que permite disfrutar de una jornada sin preocupaciones de precipitaciones.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 25 grados, ofreciendo un respiro cálido antes de que el sol se despida a las 18:55. El cielo se mantendrá mayormente despejado, ideal para paseos al aire libre. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 18 grados, manteniendo la sensación térmica en un nivel confortable. Así, Bilbao se prepara para un día de esplendor, donde el tiempo se convierte en cómplice de momentos memorables.

Aire fresco y nubes amenazantes en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un cambio drástico en el tiempo que podría alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

La jornada transcurrirá con un contraste notable entre la mañana y la tarde. Mientras que la temperatura mínima se mantendrá en torno a los 11 grados, se espera que el mercurio alcance los 25 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que alcanzará el 80% y a rachas de viento que superarán los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias podrían hacer su aparición en cualquier momento.

Guecho: cielo despejado y sol radiante

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se asoman a las 07:55. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 13 grados, con una sensación térmica similar. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. No se espera lluvia, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

Por la tarde, el sol alcanzará su punto máximo, elevando la temperatura hasta los 23 grados. Sin embargo, el viento soplará con cierta fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. El cielo se mantendrá despejado, brindando una jornada agradable y soleada, perfecta para disfrutar de las últimas horas de luz hasta las 18:55.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados, con una brisa suave que hará más agradable la jornada, aunque no se descartan algunas ráfagas de viento.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir momentos con amigos o familiares. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de lo que ofrece la ciudad.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá soleado, alcanzando una temperatura máxima de 25 grados por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre. No olvides llevar ropa ligera y aprovechar la luz del sol, ya que será un día perfecto para dar un paseo o relajarte en un parque.