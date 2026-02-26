España tiene el pueblo de las mil cascadas: un paraíso para visitar en otoño

Un paraíso para visitar en otoño nos está esperando en España, podrás descubrir un lugar en el que perderse y disfrutar de la mano de este increíble pueblo. Una escapada rural puede acabar siendo lo que marque la diferencia en unos días en los que necesitamos empezar a cuidar nuestro cuerpo y mente. Parar un poco, dejando a un lado lo que tenemos por delante, puede ser determinante. El ritmo de la ciudad debe cambiar con la ayuda de un viaje en el que todo es posible.

Nuestro país tiene rincones por descubrir que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Sin duda alguna debemos empezar a pensar en lo que llega, un otoño plagado de encanto. Esas tardes de descanso en un lugar acogedor, con una chimenea de leña, un libro y un té o un chocolate caliente. Un buen plan que puede acabar siendo lo que nos ayude a cargar pilas y empezar a pensar en esos días de descanso que tenemos por delante. Toca empezar a organizar determinados detalles que son claves. Si tienes ganas de descubrir la naturaleza en estado puro, no lo dudes, este es un paraíso para visitar en otoño.

Un paraíso para visitar en otoño

Quedan unos días para empezar una nueva estación, otoño parece que nos está preparando para afrontar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos inviten a recorrer España. Una escapada para poder descubrir uno de los pueblos más bonitos.

Es el momento que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Otoño es una estación del año en la que nos apetece disfrutar de las horas de luz que tenemos por delante, pero también de sentir una naturaleza que va cambiando.

Las tardes son más cortas y la oscuridad o el mal tiempo nos invita a buscar lugares en los que disfrutar de ese confort y de ese aire acogedor de los pueblos. Habrá llegado ese momento de empezar a crear algunos recuerdos especiales.

Si estás organizando un viaje para esos fines de semana de octubre o ese puente que está muy presente. Este pueblo te encantará, posee unas cascadas y unos rincones naturales que son espectaculares y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Este otoño pon rumbo en familia, amigos o en pareja al pueblo con cascadas más bonito que hayas visto nunca.

Este es el pueblo con mil cascadas al que todo el mundo quiere ir

View this post on Instagram A post shared by Sabela Pérez (@sabelaperez)

Este otoño, toca poner rumbo al que ha sido bautizado como el pueblo de las mil cascadas que te enamorará a simple vista. No tendrás que salir de España, puedes encontrarlo más cerca de casa de lo que te imaginas. Es provincia de Burgos, por lo que sólo necesitas llenar el depósito de gasolina y poner rumbo a Tobera para descubrir Frías. Un pueblo de menos de 300 habitantes que esconde unas cascadas increíbles.

A 71 kilómetros de Burgos está Tobera o Frías, el municipio que recibe el nombre del pueblo de las mil cascadas. Según se presenta en su página web: «Nos encontramos en uno de los parajes con más encanto de la comarca. Entre un bosque de quejigos aparecen bellas cascadas originadas por surgencias que brotan en lo alto». Siguiendo con la misma explicación: «Tobera bello lugar, cantado por poetas y plasmado por los pintores en sus lienzos. El río Molinar divide al pueblo en dos barrios, tras llegar a él en un constante bajar, formando innumerables cascadas, después de haber pasado un desfiladero cuyas paredes parece tocar el cielo».

La naturaleza en estado puro nos está esperando, según nos indican: «En este desfiladero a modo de circo de rocas, aparece la cascada, de increible belleza formada por la naturaleza y el hombre. Altas rocas forman como un volcán, al que atraviesa el riente Molinar con su puentecito romano-medieval. A su vera la románica Ermita de Nuestra Señora de la Hoz y a sus pies la del Cristo de los Remedios, no hay pluma que pueda describir esta belleza, es necesario verlo y respirar su entorno. Este río Molinar en su constante bajar ha sido aprovechado para dar riqueza. Este modesto río atraviesa los elevados montes de los Obarenes, creando una estrecha garganta de un alto valor paisajístico. Ha sido este desfiladero importante vía de comunicación, por donde transcurría una antigua calzada romana que unía La Bureba con Orduña».

La historia de este pueblo nos enamorará: «Hoy hay una central eléctrica. Funcionaron numerosos molinos en tiempos lejanos y cercanos y batanes. Ya en el siglo XII había na fábrica de papel, se dice que sería una de las más antiguas de España. D. Celestino Herrán, párroco de Frías allá por 1880 en su história de frías que según constaban en los libros antiguos de la parroquia se dice que ya existía la fábrica de papel en dicho siglo XII. Tobera ya suena a principios del siglo XI cuando Gómez Díaz y su mujer venden al Conde D. Sancho la villa de Oña a cambio de este lugar “cum suas casas…terras, uineas, molinos…» Pasó a ser barrio de Frías en el año 1489″.