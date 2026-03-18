Tottenham – Atlético de Madrid en directo | Alineaciones y a qué hora juega el Atlético hoy en vivo
Sigue en directo la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid
El conjunto rojiblanco defiende el 5-2 de la ida celebrada en el Metropolitano para acceder a los cuartos de final
Simeone no se fía ante el Tottenham: «Tenemos que jugar el partido dónde está y marcar»
El Atlético de Madrid busca la clasificación en la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Tottenham. El equipo rojiblanco defiende un 5-2 en la ida celebrada en el Metropolitano y buscará los cuartos de final de la máxima competición ante un conjunto inglés que llega en un mal momento, ya no sólo por la goleada en Madrid. Sigue en directo lo que suceda en Londres, en este Tottenham–Atlético de Madrid, con comentarios minuto a minuto, en OKDIARIO.
Los de Simeone se impusieron gracias a los errores del Tottenham en defensa, provocados especialmente por su portero suplente, Antonin Kinsky, que fue titular en la ida y sustituido tras un cuarto de hora tétrico en el que encajó tres goles, dos de ellos provocados por fallos suyos. Julián Álvarez –con un doblete–, Llorente, Griezmann y Le Normand fueron los goleadores de los rojiblancos, mientras que Porro y Solanke dejaron con un hilo de vida a los ingleses.
Este miércoles, el Atlético de Madrid buscará en el estadio del Tottenham la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Para ello, los de Simeone deberán mantener la renta de tres goles que cosecharon en la ida. En la siguiente ronda esperaría el Barcelona, que golea en el Camp Nou al Newcastle.
Seis apercibidos en el Atlético
Simeone cuenta con seis jugadores en alerta amarilla, que se perderían la ida de los cuartos de final ante el Barcelona en caso de lograr la clasificación. Se trata de Giuliano, Marcos Llorente, Le Normand, Pubill, Lenglet y Almada, que si ven una tarjeta no jugarán el siguiente partido. Ni Pubill, ni Lenglet ni Almada son de la partida hoy.
El Atlético no se fía
Ganaron 5-2 en la ida celebrada en el Metropolitano, pero el Atlético de Madrid no se fía del Tottenham. Como ejemplo tienen la semifinal de Copa del Rey contra el Barcelona, donde terminaron pidiendo la hora tras ganar 4-0 en la ida. Como dijo Cardoso en la rueda de prensa previa, «esos errores sirven de aprendizaje» y, por ello, tratarán de encontrar puerta en Londres antes de comenzar a sufrir.
Pubill sufre molestias
El defensa del Atlético de Madrid es baja hoy o, al menos, parte desde el banquillo, por un golpe en las costillas. Está apercibido de sanción, pero Simeone ha señalado que su ausencia se debe a ese dolor que tiene tras el golpe. Quiere reservarlo para el derbi del próximo domingo en el Bernabéu.
El once del Tottenham
También conocemos a los elegidos por Igor Tudor para la vuelta de esta eliminatoria entre el Tottenham y el Atlético de Madrid. Veremos a ver si ha aprendido de los errores de la ida el técnico. De primeras, Antonin Kinsky se queda en el banquillo, junto a Gallagher, mientras que entran Dragusin en defensa y Xavi Simons. La alineación es la siguiente: Vicario; Porro, Cuti Romero, Dragusin,Van de Ven, Spence; Xavi Simons, Pape Sarr, Gray, Mathys Tel; y Kolo Muani.
Los once elegidos. pic.twitter.com/NipV3mF9ld
— Atlético de Madrid (@Atleti) March 18, 2026
Alineación del Atlético de Madrid
¡Ya conocemos el once de Diego Pablo Simeone para el partido en Londres! Hay sorpresa en la zaga, donde no juega Pubill, apercibido de sanción, y en el centro del campo, donde no estará Koke. Bajo palos no está un lesionado Oblak. Sale el Atlético con: Musso; Ruggeri; Hancko, Le Normand, Nahuel Molina; Johnny Cardoso, Marcos Llorente; Giuliano, Griezmann, Lookman;y Julián Álvarez.
Los once elegidos. pic.twitter.com/NipV3mF9ld
— Atlético de Madrid (@Atleti) March 18, 2026
Previa del Tottenham–Atlético de Madrid
¡BUENAS TARDES! ¡Bienvenidos a la retransmisión del Tottenham Hotspur–Atlético de Madrid! El conjunto rojiblanco busca los cuartos de final de la Champions League, en la vuelta de los octavos que se celebra en el estadio del conjunto londinense, el espectacular Tottenham Hotspur Stadium, en White Hart Lane. Los de Simeone defienden tres goles de ventaja tras el 5-2 del Metropolitano y tratarán de volver a los cuartos de final dos temporadas después, tras caer el año pasado en esta ronda ante el Real Madrid.
Musso sigue en escena
El meta argentino estará bajo palos contra el Tottenham, puesto que Jan Oblak sigue lesionado. El esloveno sufre una distensión muscular en el costado y apunta también a baja contra el Real Madrid, el próximo domingo.