Tottenham – Atlético de Madrid en directo | Alineaciones y a qué hora juega el Atlético hoy en vivo

El Atlético de Madrid busca la clasificación en la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Tottenham. El equipo rojiblanco defiende un 5-2 en la ida celebrada en el Metropolitano y buscará los cuartos de final de la máxima competición ante un conjunto inglés que llega en un mal momento, ya no sólo por la goleada en Madrid. Sigue en directo lo que suceda en Londres, en este Tottenham–Atlético de Madrid, con comentarios minuto a minuto, en OKDIARIO.

Los de Simeone se impusieron gracias a los errores del Tottenham en defensa, provocados especialmente por su portero suplente, Antonin Kinsky, que fue titular en la ida y sustituido tras un cuarto de hora tétrico en el que encajó tres goles, dos de ellos provocados por fallos suyos. Julián Álvarez –con un doblete–, Llorente, Griezmann y Le Normand fueron los goleadores de los rojiblancos, mientras que Porro y Solanke dejaron con un hilo de vida a los ingleses.

Este miércoles, el Atlético de Madrid buscará en el estadio del Tottenham la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Para ello, los de Simeone deberán mantener la renta de tres goles que cosecharon en la ida. En la siguiente ronda esperaría el Barcelona, que golea en el Camp Nou al Newcastle.