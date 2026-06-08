Ana Obregón, rota al recordar la fecha en la que su hijo Aless se curó del cáncer: «Mi niño estaba limpio»

Ana Obregón ha vuelto a abrir una de las páginas más íntimas de su vida. La actriz y presentadora ha compartido en sus redes sociales una fotografía cargada de significado que la ha llevado a revivir uno de los recuerdos más especiales —y también más dolorosos— de su historia familiar: el último cumpleaños que su madre celebró junto a Álex Lequio antes de que ambos fallecieran.

La imagen, tomada el 7 de junio de 2019, ocupa un lugar muy especial en la memoria de Ana. No solo porque aquel día la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de su madre, sino porque también coincidió con uno de los momentos más esperanzadores de la larga batalla que su hijo libraba contra el cáncer.

«Esta foto me parte el alma», comienza escribiendo la actriz junto a una instantánea que guarda como uno de sus tesoros más preciados. Una fotografía que, con el paso del tiempo, se ha convertido en el reflejo de una felicidad que entonces parecía abrir la puerta a un futuro mucho más prometedor.

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El día en el que Ana Obregón volvió a creer en los milagros

En su publicación, Ana recuerda que aquel verano llegó acompañado de una noticia que llenó de ilusión a toda la familia. Después de un año de quimioterapia y radioterapia en distintos hospitales de España y Estados Unidos, los médicos comunicaron que Álex estaba libre de enfermedad. «Después de un año de quimioterapia, nos dijeron que estaba limpio», recuerda emocionada.

Aquella noticia supuso un auténtico alivio para todos. Tras meses marcados por la incertidumbre, los tratamientos y el miedo, la familia pudo volver a respirar y recuperar la esperanza. Por eso, el cumpleaños de su madre quedó ligado para siempre a uno de los recuerdos más felices de aquellos años tan difíciles.

Sin embargo, el destino tenía preparado otro desenlace. Menos de un año después, el 13 de mayo de 2020, Álex Lequio fallecía a los 27 años tras una dura lucha contra el cáncer. Dos años más tarde, en 2022, Ana también tuvo que despedirse de su madre, una de las personas más importantes de su vida y uno de sus grandes apoyos durante los momentos más complicados.

Una ausencia que sigue presente

Pese al paso del tiempo, Ana continúa encontrando en los recuerdos una forma de mantener cerca a quienes ya no están. La actriz reconoce que esa fotografía sigue acompañándola y que cada vez que la contempla revive las emociones de aquel día.

«Esta noche dormiré con esta foto tatuada en mi corazón», escribe en uno de los fragmentos más conmovedores de su mensaje. Lejos de esconder el dolor, la presentadora ha convertido las redes sociales en un espacio donde compartir su proceso de duelo y rendir homenaje tanto a su hijo como a su madre, dos ausencias que siguen marcando profundamente su día a día.

Un homenaje con su nieta Anita

Como cada año, Ana celebrará el cumpleaños de su madre con un gesto muy especial. La actriz ha preparado una tarta y será junto a Anita, la pequeña que ha transformado su vida en los últimos años, con quien sople las velas. «Anita y yo soplaremos las velas con una llama de amor que llegará hasta el cielo», asegura.

Un ritual cargado de simbolismo con el que busca mantener vivo el recuerdo de su madre y transmitir a su nieta la importancia de la familia, incluso cuando algunos de sus miembros ya no están físicamente presentes.

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño, apoyo y admiración por parte de sus seguidores, que una vez más han querido acompañar a Ana en una fecha especialmente significativa para ella. Un mensaje que concluye con una sencilla pero emotiva felicitación: «Felicidades, mamá», unas palabras capaces de resumir el amor, la nostalgia y la memoria que siguen uniendo a la actriz con quienes ocupan para siempre un lugar en su corazón.