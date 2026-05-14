Ana Obregón, rota, desvela que su hijo Aless le preguntó si se iba a morir tras el diagnóstico de cáncer: «No cumplí mi promesa»

Tal día como hoy, hace seis años, perdía la vida Aless Lequio tras dos luchando contra un sarcoma de Ewing. Cuando todavía España estaba confinada a causa del Covid-19, Ana Obregón y Alessandro Lequio despedían a su hijo. Un recuerdo imborrable para la actriz que, aunque su vocación desde entonces es continuar con el legado de su hijo, marcó un antes y un después.

Desde entonces, y a través de sus redes sociales, Obregón no ha parado de rendirle homenajes a su hijo con cartas abiertas que dan cuenta del dolor de una madre. Una forma de tenerlo muy presente, no solo en su día a día, sino también en la memoria de todos los que la siguen.

La desgarradora carta de Ana Obregón a Aless

Cada 13 de mayo, desde hace seis años, Ana Obregón le dedica un post en redes sociales a su hijo Aless —aunque es habitual que en días señalados del año, como el cumple de su hijo difunto, también lo recuerde—.

En esta ocasión, a través de su perfil social, la actriz ha compartido una desgarradora carta en la que, además de poner en valor todo lo que hizo Aless en sus 27 años de vida, también ha confesado cuál fue su primera conversación tras conocer que tenía sarcoma.

«Mi gladiador: hoy hace seis años que mi corazón dejó de latir con el tuyo», comienza escribiendo Ana, recordando también la fortaleza con la que su hijo afrontó el cáncer: «Me diste una lección de vida inconmensurable en tu lucha contra la enfermedad, con una sonrisa hasta el último momento».

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La bióloga rememora además uno de los momentos más duros de su vida, el día en que Aless recibió el diagnóstico. «Entraste en mi cuarto y me preguntaste: ‘Mamá, ¿me voy a morir?’. Hijo, te vas a curar, te lo prometo», relata. «Y esa ha sido la única vez que no pude cumplir mi promesa. Desde entonces el dolor muerde el alma».

Ana reconoce que, aunque la llegada de la pequeña Ana Sandra devolvió algo de luz a su vida, el dolor sigue presente: «El corazón volvió a latir hace tres años con tu hija, pero es un latido diferente. Un latido lento, enfadado con el mundo, cabreado con la vida, que sobrevive por el inmenso amor a tu hija y a ti».

La actriz concluye su emotivo mensaje agradeciendo a Aless los «27 años más felices» de su vida y dedicándole unas palabras llenas de amor eterno: «Bendito seas, amor de mi vida».

Un aniversario que, una vez más, demuestra que el recuerdo de Aless Lequio sigue más vivo que nunca en la vida de Ana Obregón. La actriz continúa refugiándose en el amor por su nieta, convertida en su mayor motivo para seguir adelante, mientras mantiene intacta la memoria de su hijo a través de emotivos mensajes que cada año conmueven a miles de personas.