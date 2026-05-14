Todos pensaban que ‘The Pitt’ era la mejor serie de HBO Max pero hay una mucho mejor y los números lo avalan: 36 millones de visualizaciones por episodio

Si parecía que ninguna serie podría superar en HBO Max la audiencia del episodio final del drama médico The Pitt con 10 millones de espectadores en 3 días, nos acabamos de enterar que Warner ha anunciado a sus accionistas los últimos resultados de sus producciones y lo más sorprendente es que El caballero de los siete reinos ha conseguido una audiencia media de 36 millones de espectadores por episodio. Un éxito increíble de audiencia para la nueva serie del universo de Juego de Tronos, cuya segunda temporada está ya renovada y, que aunque sabemos que está en camino, todavía no se ha confirmado la fecha concreta de estreno. Hay que tener en cuenta que esta nueva entrega de esta serie tendrá que competir con la tercera temporada de La casa del dragón y será complicado que supere estas cifras.

La primera temporada de la serie El caballero de los siete reinos se estrenó el pasado 18 de enero en HBO Max y consta de seis episodios cortos de una duración aproximada de unos 35 minutos cada uno. Esta precuela de Juego de tronos creada por Ira Parker y George R. R. Martin está basada en la novela los Cuentos de Dunk y Egg. Relata la historia del caballero Duncan, papel que interpreta el actor Peter Claffey y su escudero Aegon «Egg» Targaryen, al que da vida el actor Dexter Sol Ansell. Una serie fantástica que sorprendentemente se ha convertido en la preferida de muchos de los usuarios de HBO Max.

¿De qué trata la serie El caballero de los siete reinos?

Como ya hemos explicado, la serie de HBO El caballero de los siete reinos adapta las novelas cortas de George R. R. Martin que estaban reunidas en los Cuentos de Dunk y Egg. La segunda temporada de esta serie se desarrolla a partir de La espada leal, el segundo relato de esa colección y estará centrada en el viaje de los personajes por el Dominio. La primera parte estaba centrada en El caballero errante, la primera historia de la colección.

Uno de los grandes aciertos de esta serie fantástica es que se ha respetado el relato original y sus protagonistas Ser Duncan el Alto y su escudero Egg no son como los de Juego de Tronos, fieros y señoriales, sino que se trata de una pareja más humana, un poco torpe y más pegada a la realidad.

Los protagonistas de esta serie son los actores Peter Claffey que daba vida a Duncan el Alto, un caballero errante de origen pobre y Dexter Sol Ansell a Aegon «Egg» Targaryen, un niño al que Dunk elige como su escudero.

En el reparto de esta ficción están los actores Daniel Ings como Lyonel Baratheon, un caballero y el heredero de la casa Baratheon, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, el primo y escudero de Steffon, Tanzyn Crawford como Tanselle: una titiritera dorniense, Danny Webb como Arlan de Pennytree, un caballero errante erudito y mentor de Duncan, Henry Ashton como Daeron Targaryen, el hermano mayor de Egg y Daniel Monks como Manfred Dondarrion, un caballero de esta conocida casa.

La segunda temporada de esta serie fantástica

Sobre la segunda entrega de la serie El caballero de los siete reinos, su estreno está previsto para 2027, aunque todavía no se ha confirmado la fecha concreta. El rodaje comenzó en 2025, pero ha tenido numerosos problemas como por ejemplo en febrero de este año debido a las lluvias que tuvieron lugar en Canarias. La primera temporada de esta serie se rodó en Irlanda del Norte, en lugares como el parque forestal de Tollymore, la Hen Mountain o las tierras aledañas al castillo de Glenarm y se espera que también sean localizaciones para la segunda temporada.

Ira Parker, el showrunner de esta serie fantástica, ha explicado que la nueva entrega mantendrá el espíritu sencillo de nuevo de los relatos de Dunk y Egg y se centrará en los personajes, los conflictos a los que se tienen que enfrentar y los caminos secundarios de Poniente. El cuento La espada leal, (The Sworn Sword) de George R. R. Martin tiene lugar unos dos años después de los eventos de Vado Ceniza y sus protagonistas tienen que bregar con un Poniente asolado por una epidemia, una sequía y una guerra civil.

Según la sinopsis del relato La espada leal de George R. R. Martin: «En Poniente, los hermanos Aegon y Daemon Fuegoscuro, de la Casa Targaryen, se disputan el Trono de Hierro. Comienza así la Rebelión de Fuegoscuro, en la que diez mil hombres mueren en el Campo de Hierbarroja, entre ellos Fuegoscuro y sus hijos, asesinados por el bastardo Cuervo de Sangre. Se inicia para los perdedores una larga etapa de vergüenza y silencio. La otrora rica Casa de Osgrey, fiel al dragón negro, es condenada a vivir de la caridad en un aislado torreón junto a Bosque Real. Su vecina, una opulenta viuda de la Casa Webber, asola sus tierras hasta que Dunk, un caballero de Desembarco del Rey y su escudero Targaryen Egg regresan dispuestos a hacer justicia».

Tendremos que esperar al estreno de la segunda temporada de esta serie fantástica para ver si la serie es fiel al relato que escribió George R. R. Martin como la primera entrega. Estaremos muy atentos a su estreno.