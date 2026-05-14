Darderi agota a un Rafa Jódar que cae con honores en Roma

Ruge y ruge la afición romana y sus deseos se convierten en realidad. Luciano Darderi es el que sigue en pie tras una épica batalla contra Rafa Jódar (6-7, 7-5, 6-0) extendida a casi tres horas. Grita al cielo de Roma bien entrada la madrugada. Pues el partido, programado para las 20:30 horas del miércoles, inició a las 23:00 debido a que se extendió el partido femenino previo y acabó rozando las dos de la mañana del jueves.

Jódar salvó una bola de partido para forzar un tercer set que cayó como una losa sobre su físico. Finaliza su gran concurso en cuartos de final y sigue quemando etapas a una velocidad vertiginosa.

El fútbol, la humareda del tenis

Caminaba Rafa Jódar hacia su primer set en el partido de cuartos de final contra Darderi en Roma. Solo necesitaba cuatro puntos. Consiguió el primero y cuando iba a por el segundo… una fumata blanca detuvo la actividad. «No veo y no puedo respirar», decía el italiano. «No va a parar», explicaba Jódar. «No funciona el sistema», argumentaba el juez de silla. El motivo era el humo que se había trasladado del Estadio Olímpico de Roma a la pista central del Foro Itálico.

En ambos lugares, separados por menos de un kilómetro, se estaban disputando dos eventos deportivos. La final de la Copa de Italia en el primero, entre Lazio e Inter de Milán, y en el segundo los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma de tenis entre Jódar y Darderi. La problemática surgió cuando acabó el partido de fútbol. El Inter alzó el título y lo festejaron con fuegos artificiales cuyo humo invadió la pista donde se disputaba el tenis.

Lo que desembocó en problemas visuales y respiratorios para Darderi y tecnológicos para el torneo, pues dejó de funcionar el sistema que detecta si una bola se va fuera o no. Todo por culpa del humo. El partido, que amagó con suspenderse y jugarse el día siguiente, estuvo detenido casi 20 minutos. Se reinició el sistema, cuando el humo se había disipado en cierta medida, y ambos tenistas lo probaron fallando golpeos para comprobar su funcionalidad.

El sistema respondió positivamente y volvió a jugarse la pelota. De hecho, Darderi acusó de primeras el humo. Cometió una doble falta y argumentó que era porque el humo todavía le cegaba. Debió ser transitorio, pues remontó el tie break y acabó llevándose el primer set.