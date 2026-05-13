Rafa Jódar – Darderi, en directo: resultado online, marcador y cómo va el partido de los cuartos del Masters 1000 de Roma 2026 hoy en vivo

Rafa Jódar disputa este miércoles los cuartos de final del Masters 1000 de Roma en un duelo directo contra el italiano Luciano Darderi. Un partido importante para el tenista español, que sigue creciendo a pasos agigantados en su carrera deportiva y que apunta a llegar alto en este torneo. Sigue en directo este partido importante con todos los comentarios y minuto a minuto del duelo entre Jódar y Darderi.

Rafa Jódar se clasificó el pasado martes para los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras brillar, disfrutar e imponerse con autoridad al estadounidense Learner Tien por 6-1, 6-4, alcanzando así la misma ronda que constituye su techo en un torneo de este nivel.

El madrileño, de 19 años y actual número 34 del mundo, se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo tras doblegar a uno de los jóvenes con mayor proyección del circuito y número 21 del ranking. Ahora quiere seguir su racha ante Darderi. Sigue en directo el partido de Rafa Jódar en Roma.

La temporada 2026 está confirmando a Rafa Jódar como una de las grandes irrupciones del circuito ATP. El jugador madrileño conquistó hace unas semanas el primer título ATP de su carrera en Marruecos y desde entonces no ha dejado de crecer. También alcanzó las semifinales en el Trofeo Conde de Godó y en el Mutua Madrid Open cayó en cuartos de final frente a Jannik Sinner, que elogió públicamente el nivel mostrado por el español.

El choque frente a Luciano Darderi será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores dentro del circuito ATP. El italiano parte con la ventaja de jugar en casa y llega respaldado por su mejor posición en el ranking mundial, aunque Jódar ha demostrado durante estas últimas semanas que puede competir de tú a tú contra cualquier rival. El madrileño intentará mantener su gran dinámica para alcanzar unas semifinales históricas en Roma.