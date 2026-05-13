Rafa Jódar – Darderi, en directo: resultado online, marcador y cómo va el partido de los cuartos del Masters 1000 de Roma 2026 hoy en vivo
Sigue en directo el partido de Rafa Jódar en Roma
Cuándo es la final del Masters 1000 de Roma 2026: a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo
Rafa Jódar disputa este miércoles los cuartos de final del Masters 1000 de Roma en un duelo directo contra el italiano Luciano Darderi. Un partido importante para el tenista español, que sigue creciendo a pasos agigantados en su carrera deportiva y que apunta a llegar alto en este torneo. Sigue en directo este partido importante con todos los comentarios y minuto a minuto del duelo entre Jódar y Darderi.
Rafa Jódar se clasificó el pasado martes para los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras brillar, disfrutar e imponerse con autoridad al estadounidense Learner Tien por 6-1, 6-4, alcanzando así la misma ronda que constituye su techo en un torneo de este nivel.
El madrileño, de 19 años y actual número 34 del mundo, se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo tras doblegar a uno de los jóvenes con mayor proyección del circuito y número 21 del ranking. Ahora quiere seguir su racha ante Darderi. Sigue en directo el partido de Rafa Jódar en Roma.
La temporada 2026 está confirmando a Rafa Jódar como una de las grandes irrupciones del circuito ATP. El jugador madrileño conquistó hace unas semanas el primer título ATP de su carrera en Marruecos y desde entonces no ha dejado de crecer. También alcanzó las semifinales en el Trofeo Conde de Godó y en el Mutua Madrid Open cayó en cuartos de final frente a Jannik Sinner, que elogió públicamente el nivel mostrado por el español.
El choque frente a Luciano Darderi será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores dentro del circuito ATP. El italiano parte con la ventaja de jugar en casa y llega respaldado por su mejor posición en el ranking mundial, aunque Jódar ha demostrado durante estas últimas semanas que puede competir de tú a tú contra cualquier rival. El madrileño intentará mantener su gran dinámica para alcanzar unas semifinales históricas en Roma.
Nuevo retraso
A las 21:10 fijan ahora el horario del Rafa Jódar – Darderi.
Quién es el entrenador de Rafa Jódar y dónde entrena
Su padre ha ejercido como su principal apoyo y entrenador gran parte de su desarrollo. Rafa Jódar inició su formación tenística en el Club de Tenis Chamartín, donde desde niño perfeccionó su técnica y preparación física bajo la supervisión de entrenadores especializados. Posteriormente, amplió su preparación en Estados Unidos, jugando para la University of Virginia entre 2024 y 2025, destacando en la NCAA y siendo reconocido como ITA National Rookie of the Year y All-American
Reasignado a las 20:55
El Masters 1000 de Roma ha actualizado la hora del Rafa Jódar – Darderi, fijándolo para las 20:55 en lugar de las 20:30 horas inicial.
Atentos a Darderi
El italiano viene de tumbar en octavos a Zverev. 1-6 para el alemán en el primer set, tie-break en el segundo del lado del italiano 7-6 (12-10) y un rosco, un 6-0, para tumbarle.
Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Darderi
Todos aquellos aficionados que no puedan seguir el partido por televisión o internet también tendrán la opción de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Cadena SER, Onda Cero o RNE conectarán con Roma para narrar todo lo que suceda en este atractivo duelo de cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026.
Dónde ver por TV y online el Rafa Jódar – Darderi del Masters 1000 de Roma
Movistar+ posee los derechos televisivos del Masters 1000 de Roma 2026 en España. El encuentro entre Rafa Jódar y Luciano Darderi podrá verse en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos ellos forman parte de la plataforma de pago, por lo que el partido no podrá seguirse gratis ni en abierto por televisión.
El camino de Rafa Jódar
Rafa Jódar continúa brillando en el Masters 1000 de Roma 2026 y ya está entre los ocho mejores del torneo. El madrileño arrancó su aventura en el Foro Itálico superando al portugués Nuno Borges por 7-6 y 6-4. Más tarde tuvo que sufrir algo más ante Matteo Arnaldi, al que derrotó en tres mangas por 6-1, 4-6 y 6-3. En los octavos de final firmó probablemente su actuación más convincente hasta el momento tras imponerse con autoridad a Learner Tien por 6-1 y 6-4.
Luciano Darderi, el rival
Rafa Jódar afronta un nuevo gran desafío en el Masters 1000 de Roma 2026. El tenista madrileño se medirá al italiano Luciano Darderi en los cuartos de final del torneo en un duelo de máxima exigencia que tendrá lugar en la pista central del Foro Itálico.
Bienvenidos al directo del duelo entre Jódar y Darderi
Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido de cuartos de final del Masters 1000 de Roma entre Rafa Jódar y Luciano Darderi.
El partido arranca en 30 minutos.
Esto va a empezar tarde
Se está jugando en la pista central el duelo femenino entre Svitolina y Rybakina, aún en el segundo set, que apunta incluso a un tercero.