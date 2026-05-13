Cuándo es la final del Masters 1000 de Roma 2026: a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo

El Masters 1000 de Roma 2026 ya entra en su semana decisiva y el Foro Itálico se prepara para acoger una de las citas más esperadas de la temporada de tierra batida. El torneo italiano, considerado uno de los más prestigiosos del circuito ATP y WTA antes de Roland Garros, coronará a sus campeones el próximo fin de semana en una edición marcada por el gran nivel de figuras como Jannik Sinner, Andrey Rublev o la irrupción del español Rafa Jódar.

Cuándo se juega la final del Masters 1000 de Roma 2026

La gran final masculina del Masters 1000 de Roma 2026 se disputará el domingo 17 de mayo en la pista central del Foro Itálico, poniendo el broche final a casi dos semanas de competición sobre la tierra batida italiana. El torneo comenzó el pasado 6 de mayo y reúne a las principales estrellas del circuito ATP. La final femenina, correspondiente al torneo WTA 1000, se jugará un día antes, el sábado 16 de mayo. El evento italiano vuelve a ser una de las últimas grandes pruebas antes de Roland Garros, motivo por el que muchos de los mejores tenistas del mundo utilizan Roma para medir su estado de forma antes del Grand Slam parisino.

Horario de la final del Masters 1000 de Roma 2026

El horario exacto de la final todavía no ha sido confirmado oficialmente por la organización, aunque diferentes medios especializados apuntan a que el encuentro podría disputarse entre las 12:00 y las 17:00 horas en España peninsular. Durante todo el torneo, las sesiones principales del Campo Centrale han arrancado desde las 11:00 horas, mientras que los partidos nocturnos se han celebrado a partir de las 19:00 o las 20:30 horas. La organización del torneo anunciará oficialmente el horario definitivo una vez queden definidos los finalistas tras las semifinales del viernes 15 de mayo.

Dónde ver por TV gratis la final del Masters 1000 de Roma 2026

En España, la final del Masters 1000 de Roma 2026 se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de retransmisión del torneo ATP. Los encuentros más importantes están siendo emitidos en canales como M+ Deportes, #Vamos y otros diales deportivos de la plataforma. Además, el torneo también puede seguirse mediante streaming en Tennis TV, el servicio oficial de la ATP. Fuera de España, algunas televisiones internacionales ofrecen cobertura gratuita del torneo, como RAI Play en Italia.