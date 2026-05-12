Rafa Jódar destruye a Tien y se mete en los cuartos de final de Roma

Rafa Jódar continúa con su espectacular progresión en el circuito ATP y por segundo Masters 1.000 consecutivo, ya está en los cuartos de final. El español destrozó a la promesa del tenis estadounidense, Learner Tien, en un encuentro en el que en poco más de una hora se deshizo de su rival por 6-1 y 6-4. El de Leganés se confirma como una de las sensaciones de la temporada al estar ya duodécimo en la clasificación de la ATP en puntos sumados en 2026.

El tenista madrileño volvió a cimentar su triunfo en la solidez desde el fondo de la pista moviendo de un lado a otro a un Tien que estuvo muy fallón. El norteamericano no tenía la finura de golpes de un Rafa Jódar que es casi infalible con la derecha. Así lo demostró en una primera manga donde consiguió ganar en menos de media hora por 6-1 con una exhibición.

Tien se revolvió en el segundo set y llegó a ir ganando por 3-1 al español. Fue entonces cuando Rafa Jódar empezó a carburar de nuevo desde el fondo de pista desfondando a un rival que posee una zurda prodigiosa, pero que carece de continuidad.

El español devolvió el break e hizo otro para colocarse por delante en el marcador. Tien sólo tenía opciones cuando Rafa Jódar flaqueaba con el servicio y casi se esperanzó en el juego que cerraba el partido llegando a ir 0-30 por delante. El de Leganés, sin embargo, volvió a demostrar que su cabeza fría desde el fondo de pista es clave para terminar por derrotar a un rival con el que se jugará las habichuelas en grandes torneos en el futuro.

Ahora a Rafa Jódar le espera el ganador del duelo entre Alexander Zvrev y Luciano Darderi en unos cuartos de final en Roma. El tenista tendrá la oportunidad de mejorar su mejor resultado en esta ronda cuando en el Masters de Madrid cayó ante Jannik Sinner en esta fase.