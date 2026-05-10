Rafa Jódar vivió uno de los partidos más tensos de su carrera deportiva tras vencer a Matteo Arnaldi (6-1, 4-6 y 6-3) en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma. Con todo el Foro Itálico en contra, el madrileño vivió una montaña rusa de emociones con un primer set espectacular, un segundo mediocre y una manga final impresionante. Ahora se medirá en la siguiente fase al norteamericano Learner Tien, una de las sensaciones de la temporada.

El tenista formado en Chamartín estuvo muy sólido desde el fondo de pista en un encuentro en el que se puso 5-0 en un visto y no visto en la primera manga. Rafa Jódar pudo haberle hecho un rosco, pero Arnaldi inició una pequeña rebelión en ese momento. El italiano, nada más comenzar el segundo set, hizo un break que puso mucho picante al duelo.

Rafa Jódar tuvo que remar contracorriente en una segunda manga donde el Foro Itálico creyó en la remontada. El español sintió por primera vez en su carrera un ambiente hostil y le tembló el pulso ante un Arnaldi que hizo un gran partido no dando por perdida ninguna bola. El italiano forzó el tercer set en un duelo que pintaba feo.

Y se puso todavía peor cuando Arnaldi se puso en la tercera manga con break arriba. Fue entonces cuando Rafa Jódar volvió a encontrar el tino desde el fondo de pista sintiendo nuevamente la bola como el primer set. El español cerró el partido con un juego en blanco tras conseguir un parcial de 5-0 que hizo que el Foro Itálico reconociese por primera vez a una de las grandes promesas del tenis español.

Sus buenas sensaciones finales, con un «Vamos» dedicado a la cámara, ponen de manifiesto que Rafa Jódar crece partido a partido. El tenis español está de enhorabuena ante una de las irrupciones más importantes del circuito ATP en los últimos años. Hoy fue una confirmación.