Rafa Jódar – Arnaldi, en directo hoy: dónde ver y resultado del partido del Masters 1000 de Roma hoy en vivo
Sigue en OKDIARIO el minuto a minuto en directo del Rafa Jódar – Arnaldi, con cada punto, juego, sets y vencedor de esta ronda desde Roma
A qué hora juegan Rafa Jódar – Arnaldi: horario del partido del Masters 1000 de Roma y dónde ver por TV en directo gratis y en vivo online
Rafa Jódar afronta su segundo enfrentamiento en este Masters 1000 de Roma 2026 ante el italiano Matteo Arnaldi, correspondiente a la tercera ronda del campeonato romano. El joven madrileño es el gran aliciente español de esta edición, ante la baja por lesión de Carlos Alcaraz. El italiano, que juega en casa, ya viene de vencer a Jaume Munar y Álex de Miñaur, mientras que Jódar superó a Nuno Borges. Sigue en OKDIARIO el minuto a minuto en directo del Rafa Jódar – Arnaldi, con cada punto, juego, sets y vencedor de esta ronda desde Roma.
Rafa Jódar – Arnaldi, en directo
A qué hora juega Rafa Jódar contra Arnaldi en el Masters 1000 de Roma 2026
La organización del Masters 1000 de Roma ha fijado este Rafa Jódar – Matteo Arnaldi de tercera ronda para este domingo 10 de mayo, en torno a las 20:30 horas, horario peninsular español, en la pista central de la superficie romana, duelo que cerrará la jornada de este día.
Dónde ver por TV y online el Rafa Jódar – Arnaldi del Masters 1000 de Roma 2026
Movistar+ posee en exclusiva los derechos televisivos del Masters 1000 de Roma 2026 en España. El partido entre Rafa Jódar y Matteo Arnaldi podrá seguirse en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos ellos forman parte de la plataforma de pago, por lo que el choque no se emitirá en abierto ni podrá verse gratis por televisión.
Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Arnaldi
Quienes no puedan seguir el partido por televisión o internet también tendrán la opción de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Cadena SER, Onda Cero o RNE conectarán con el Foro Itálico para narrar todo lo que suceda en este atractivo encuentro de tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2026.
Tien, en siguiente ronda
El vencedor de este Rafa Jódar – Arnaldi se enfrentará en la siguiente ronda a Learner Tien, que remontó su partido ante Bublik.
Hay retraso
Comenzará con algo de retraso este Rafa Jódar – Arnaldi, fijado inicialmente para las 20:30 horas.
Matteo Arnaldi
El encuentro ante Matteo Arnaldi supondrá el primer enfrentamiento entre ambos dentro del circuito ATP. Sobre el papel, Jódar llega con mejores sensaciones y un rendimiento más sólido, aunque el italiano intentará crecerse en casa. Arnaldi, actualmente situado en el puesto 106 del ranking mundial, buscará aprovechar el apoyo del público romano para plantar batalla sobre la arcilla del Foro Itálico.
Los precedentes de Jódar
Jódar también brilló en el Trofeo Conde de Godó, donde alcanzó las semifinales, y en el Mutua Madrid Open dejó una magnífica imagen pese a caer en cuartos de final frente a Jannik Sinner.
Jódar, en crecimiento
El crecimiento de Rafa Jódar en este 2026 está siendo meteórico. El jugador madrileño conquistó hace apenas unas semanas el primer título ATP de su carrera en Marruecos y desde entonces no ha dejado de acumular actuaciones destacadas.
Arnaldi, otro muro
El siguiente obstáculo de Jódar en este Masters 1000 de Roma será Matteo Arnaldi, que alcanzó esta fase tras imponerse previamente a Jaume Munar y Álex de Miñaur.
Buen inicio de Jódar
Rafa Jódar arrancó con buen pie su participación en el Masters 1000 de Roma 2026 después de superar al portugués Nuno Borges en segunda ronda por 7-6 y 6-4. El tenista madrileño mostró personalidad en los momentos importantes del partido y confirmó el gran estado de forma con el que ha aterrizado en la capital italiana.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches! Bienvenidos a este directo minuto a minuto del partido de tercera ronda de Masters 1000 de Roma entre Rafa Jódar y Matteo Arnaldi. El joven español busca continuar avanzando en el torneo romano tras su buen hacer en el primer partido ante Nuno Borges.
Llueve en Roma
Leve llovizna en estos momentos en Roma que retrasa el inicio del partido en la pista central.