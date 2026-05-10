Rafa Jódar – Arnaldi, en directo hoy: dónde ver y resultado del partido del Masters 1000 de Roma hoy en vivo

Rafa Jódar afronta su segundo enfrentamiento en este Masters 1000 de Roma 2026 ante el italiano Matteo Arnaldi, correspondiente a la tercera ronda del campeonato romano. El joven madrileño es el gran aliciente español de esta edición, ante la baja por lesión de Carlos Alcaraz. El italiano, que juega en casa, ya viene de vencer a Jaume Munar y Álex de Miñaur, mientras que Jódar superó a Nuno Borges. Sigue en OKDIARIO el minuto a minuto en directo del Rafa Jódar – Arnaldi, con cada punto, juego, sets y vencedor de esta ronda desde Roma.

Rafa Jódar – Arnaldi, en directo

A qué hora juega Rafa Jódar contra Arnaldi en el Masters 1000 de Roma 2026

La organización del Masters 1000 de Roma ha fijado este Rafa Jódar – Matteo Arnaldi de tercera ronda para este domingo 10 de mayo, en torno a las 20:30 horas, horario peninsular español, en la pista central de la superficie romana, duelo que cerrará la jornada de este día.

Dónde ver por TV y online el Rafa Jódar – Arnaldi del Masters 1000 de Roma 2026

Movistar+ posee en exclusiva los derechos televisivos del Masters 1000 de Roma 2026 en España. El partido entre Rafa Jódar y Matteo Arnaldi podrá seguirse en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos ellos forman parte de la plataforma de pago, por lo que el choque no se emitirá en abierto ni podrá verse gratis por televisión.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Arnaldi

Quienes no puedan seguir el partido por televisión o internet también tendrán la opción de escucharlo en directo a través de la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Cadena SER, Onda Cero o RNE conectarán con el Foro Itálico para narrar todo lo que suceda en este atractivo encuentro de tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2026.