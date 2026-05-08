Cuándo se juega el Rafa Jódar – Arnaldi: a qué hora empieza el partido del Masters 1000 de Roma y canal de TV para verlo en directo gratis y en vivo online

Rafa Jódar parece imparable en estos momentos y ya se ha plantado en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2026, fase en la que se tendrá que medir a un Matteo Arnaldi que espera dar la sorpresa en el Foro Itálico delante de sus compatriotas. No será nada sencillo para el madrileño, pero todos apuntan a que volverá a llegar a las últimas rondas del torneo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión gratis este partidazo.

Cuándo juega Rafa Jódar contra Arnaldi: a qué hora es el partido del Masters 1000 de Roma 2026

Rafa Jódar debutó con victoria en el Masters 1000 de Roma 2026 en segunda ronda ante el portugués Nuno Borges, al que venció en la tierra batida del Foro Itálico en dos sets (7-6 y 6-4). El tenista madrileño ahora va a tener que verse las caras con Matteo Arnaldi en la tercera ronda en lo que será un partido complicado, ya que el italiano ha alcanzado esta fase del torneo que se disputa en su país tras haber superado a Jaume Munar y también a Álex de Miñaur.

Los tenistas españoles han tenido un buen idilio con este Masters 1000 de Roma. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Rafa Nadal es quien más veces ha conseguido llevarse el título con nada más y nada menos que diez entorchados en su palmarés. El primero en lograr coronarse en la capital italiana fue Manuel Orantes, pero hubo que esperar unos 20 años para que Emilio Sánchez Vicario se trajera el trofeo de nuevo a nuestro país. A partir de ahí Álex Corretja, Juan Carlos Ferrero, Félix Mantilla y Carlos Moyá también se proclamaron campeones. El último en hacerlo en el Foro Itálico fue Carlos Alcaraz, que ganó en 2025 y es el vigente campeón, aunque no puede defender el título por culpa de una lesión.

La organización de este torneo que se disputa en tierras italianas ha programado este apasionante Rafa Jódar – Arnaldi que corresponde a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2026 para este domingo 10 de mayo. La ATP todavía no ha anunciado el orden de juego, por lo que habrá que esperar a ver en qué horario juega su encuentro el tenista madrileño.

Horario Rafa Jódar – Arnaldi: el partido del Masters 1000 de Roma 2026

Rafa Jódar está siendo una de las grandes sensaciones del mundo del tenis en este año 2026, ya que logró ganar su primer torneo de la ATP hace unas semanas en Marruecos. A partir de ahí ha dejado grandes actuaciones, como en el Trofeo Conde de Godó, donde alcanzó las semifinales. En cuartos del Mutua Madrid Open cayó a manos de un Jannik Sinner que le alabó tras el partidazo que firmaron en la Caja Mágica.

Este Rafa Jódar – Arnaldi de la tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2026 se jugará este domingo 10 de mayo. Estos tenistas no se han enfrentado nunca en el circuito de la ATP. El madrileño es el favorito para llevarse el triunfo, pero no podrá confiarse ante el tenista italiano de 25 años y número 106 del mundo, ya que juega en casa y podría estar muy motivado en el Foro Itálico para hacerlo bien delante de sus compatriotas.

Dónde ver el Masters 1000 de Roma 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en el Masters 1000 de Roma 2026. El Rafa Jódar – Arnaldi de la tercera ronda de este campeonato que se juega en la capital de Italia se podrá ver por televisión en directo a través de diferentes canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos estos canales forman parte de este operador de pago, por lo que tenemos que advertir que el choque del madrileño no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Los seguidores del tenista de Leganés y los amantes de este apasionante deporte en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Arnaldi correspondiente a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También estará disponible la página web de esta plataforma para que todos los clientes puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Foro Itálico. La aplicación de pago Tennis TV también será una opción, ya que recordamos que tiene los derechos televisivos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en esta competición transalpina, en la que prestamos especial atención a los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online el Rafa Jódar – Arnaldi de tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2026 y una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde la tierra batida del Foro Itálico.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Arnaldi del Masters 1000 de Roma 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que tengan cosas que hacer y que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de tercera ronda del Masters 1000 de Roma 2026 deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Rafa Jódar – Arnaldi. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Foro Itálico para contar todo lo que ocurra en este partidazo.