Así es la vida de Álex de Miñaur: edad, su origen, dónde vive y quién es su novia

Las ATP Finals arrancaron durante este pasado domingo 9 de noviembre y nos dejó la primera victoria de Carlitos Alcaraz en la fase de grupos. El murciano firmó un excelente debut en la Copa de Maestros ante Álex de Miñaur, al que venció por un contundente 7-6(5) y 6-2 en el encuentro que daba el pistoletazo de salida a la competición a nivel individual. El tenista australiano, sobre todo en la primera manga, no le puso las cosas fáciles al número uno del mundo, que tuvo que sudar de lo lindo para lograr el primer triunfo en el ‘round robin’ y encarrilar, a falta de otra victoria, su pase a las semifinales del último gran torneo de la temporada. Pero… ¿quién es realmente Álex de Miñaur?

Cuántos años tiene y en qué país nació Álex de Miñaur

El apodado ‘demonio aussie’ nació hace 26 años en Sidney, Australia. A lo largo de su carrera, gracias a su esfuerzo y dedicación se ha colocado entre los mejores tenistas del momento. En esta temporada 2025, se ha clasificado entre los ocho mejores jugadores del mundo para la Copa de Maestros tras firmar excelentes resultados: ganó el título en Washington, Estados Unidos, después de derrotar al español Alejandro Davidovich en una intensa y emocionantísima final en tres sets; llegó a la final en Rotterdam, donde cayó derrotado a manos de otro jugador español, Carlos Alcaraz, que consiguió hasta la fecha su primer y único título en ‘indoor’; y. firmó sobresalientes actuaciones llegando a las rondas finales de los torneos más importantes del calendario, lo que le han permitido acabar el año en el puesto 7 del ranking mundial.

Just Alcaraz things 🥵 An EPIC display of defence-to-attack brilliance from the world No.1!@carlosalcaraz #NittoATPFinals pic.twitter.com/zFR92irw2N — Tennis TV (@TennisTV) November 9, 2025

De dónde son los padres: dónde vive actualmente

Tal y como hemos expresado líneas atrás, De Miñaur nació en Australia (donde vive actualmente en Sídney), pero cuando cumplió cinco años se mudó a España junto a sus padres. Su madre es española, Esther Román, y su padre uruguayo, Aníbal de Miñaur. Ambos se conocieron en un restaurante italiano que regentaba Aníbal y, a partir de ahí, formaron una familia junto a Álex, Dominic, Daniel, Cristina y Sara. Se mudaron al territorio ibérico en busca de una nueva aventura: un lavadero de coches en Alicante, pero desafortunadamente comenzó a ir mal a causa de la gran crisis económica que azotó al país.

«Yo nací en Australia, pero a los cinco años nos fuimos a España, donde estuvimos ocho. Después, volvimos a Australia por negocios de nuestros padres, y montaron un restaurante en Sídney. Después de cerrarlo, nos mudamos de nuevo a España, pero durante ese tiempo en la Federación Australiana de tenis me trataron muy bien, me costeaban los gastos… algo que no hicieron en España. Mis padres no podían pagarme la carrera como jugador de tenis, y Australia me apoyó mucho. Por eso juego con ellos», aseguró el propio De Miñaur.

Quién es la novia

La actual pareja de Álex de Miñaur es Katie Boulter, una tenista británica a la que conoció en el circuito y durante el pasado diciembre del 2024 oficializaron su relación en redes sociales, anunciado su compromiso y apoyándose mutuamente desde entonces. Tal y como hemos podido ver en Instagram, ambos han compartido varias publicaciones juntos y, hasta el momento, parecen estar muy enamorados y comprometidos con la relación.