La Audiencia de Alicante condena a 9 de los 33 acusados del ‘caso Brugal’ por las basuras de Orihuela

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a nueve de los 33 acusados en la considerada como causa matriz del caso Brugal. En concreto, la pieza relativa a las irregularidades en la tramitación de la contrata de recogidas y limpieza viaria de la ciudad de Orihuela, capital de la comarca de la Vega Baja del Segura y ubicada al sur de la provincia de Alicante. Entre los condenados a diferentes penas se encuentra la ex alcaldesa Mónica Lorente y tres ediles. El también ex alcalde José Manuel Medina ha resultado absuelto.

La nueva sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante se ha producido después de que, tal como publicó OKDIARIO el 23 de julio de 2024, el Tribunal Supremo estimaraparcialmente el recurso del fiscal y declarase válidas todas las intervenciones telefónicas acordadas en el denominado caso Brugal desde su inicio, así como los registros que la sentencia consideró nulos. Con ello, quedarono anuladas las absoluciones de los acusados en Brugal. Además, el Supremo acordó devolver la causa a la Audiencia Provincial de Alicante para que dictase una nueva sentencia, que debía valorar las pruebas que, en la primera, se consideraron nulas. Esto, es lo que ahora se ha producido.

En el denominado caso Brugal se investigaban las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad de Orihuela. Entre los acusados que habían sido absueltos se encuentran el empresario Ángel Fenoll y los ex alcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente.

Los nueve condenados son la que fuera alcaldesa de Orihuela entre 2007 y 2011, Mónica Lorente, los entonces concejales Antonio Rodríguez, Manuel Abadía y Ginés Sánchez, el que fuera interventor José Manuel Espinosa, el empresario Ángel Fenoll y el hijo de éste, así como dos de sus colaboradores.

A todos ellos, la Audiencia les ha aplicado el atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificadas. A Mónica Lorente y Antonio Rodríguez les ha impuesto sendas penas de cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso de normas con un delito de fraude. A Manuel Abadía, una multa y cinco meses de cárcel por negociación prohibida a funcionarios y revelación de secretos. Y, a Ginés Sánchez, un año de cárcel y multa por prevaricación en concurso con fraude y cohecho pasivo.

En cuanto al empresario antes citado, Ángel Fenoll, ha sido condenado a penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho, uno de ellos de carácter continuado, prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión.

El fallo, además, obliga a cinco de los nueve condenados, entre ellos Mónica Lorente y Ángel Fenoll, a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Orihuela a casi 600.000 euros, así como en la cuantía que fije definitivamente en otro procedimiento judicial un juzgado de los contencioso administrativo de Elche. Los otros 24 encausados, entre los que se encuentra el también ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, han resultado absueltos de los cargos que se les imputaban.