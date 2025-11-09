Dónde se juegan las ATP Finals 2025: sede y calendario de todos los partidos

Como otro año más, las ATP Finals reúnen a los ocho mejores tenistas del mundo y de la temporada 2025, que buscarán subir al trono y proclamarse ‘maestro’ del último gran torneo de la temporada. Carlos Alcaraz, por su parte, está ante su gran oportunidad de romper una mala racha de resultados en pistas indoor y lograr su primera corona en la ‘Copa de Maestros’, además de finalizar el año en la cima del ranking mundial. Para ello, deberá hacer los deberes y alejarse de las dudas sufridas en el anterior Masters 1000 de París, donde cayó derrotado a las primeras de cambio ante Cameron Norrie. En su debut en territorio transalpino, se medirá al siempre complicado Álex de Miñaur, a partir de las 14:00 horas de este domingo 9 de noviembre en el impresionante escenario que ha preparado la sede donde se disputará este evento. ¿Dónde se juegan las ATP Finals?

En qué país se juegan las ATP Finals 2025: cómo se elige la sede

Las ATP Finals 2025 se jugarán en Turín, Italia, concretamente en el impresionante estadio InAlpi Arena, que cuenta con una capacidad para albergar a más de 15.000 personas, las cuales disfrutarán del último gran torneo de la temporada y del juego y la calidad de los ocho mejores tenistas del mundo: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Álex de Miñaur, Félix Auger-Aliassime y Lorenzo Musetti.

Curiosamente, la ciudad de Turín fue elegida sede de las ATP Finals en abril del 2019 para albergar dicha competición entre los años 2021 y 2025. En su primera edición, ‘Sascha’ Zverev consiguió quedarse con el primer título de la historia en tierras italianas tras doblegar a Daniil Medvedev por un doble 6-4, mientras que en 2022 y 2023, un intratable Novak Djokovic, que será baja durante esta edición por una lesión en el hombro, superó a Casper Ruud, por 7-5 y 6-3, y a Jannik Sinner, por doble 6-3, para convertirse en el ‘maestro’ con más títulos (7) de este calibre en su poder, por delante de Roger Federer (6). En 2024, Sinner se convirtió en ‘maestro’ después de frenar a Taylor Fritz en la gran final.

Dónde se han jugado todas las ATP Finals

Gracias a la predisposición de Jack Kramer, el primer director ejecutivo de la Asociación de Tenistas Profesionales, la famosa ATP, el tenis profesional masculino, desde 1969, ha tenido un torneo de final de temporada. Desde su creación, ha pasado por un sinfín de ciudades: desde Tokio 1970, que fue la primera sede de las ATP Finals de la historia, hasta Turín 2023, pasando por lugares tan emblemáticos como Londres, París, Barcelona, Lisboa o Shanghái, entre otros

1970: Tokio

1971: París

1972: Barcelona

1973: Boston

1974: Melbourne

1975: Estocolmo

1976: Houston

1977-1989: Nueva York

1990-1995: Frankfurt

1996-1999: Hannover

2000: Lisboa

2001: Sídney

2002: Shanghai

2003-2004: Houston

2005-2008: Shanghai

2009-2020: Londres

2021-2025: Turín

Calendario completo

Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur serán los encargado de dar el pistoletazo de salida a las ATP Finals en los grupos de la modalidad individual, a partir de las 14:00 horas de este próximo domingo 9 de noviembre. Un rato más tarde, a partir de las 20:30 horas, será el turno para Alexander Zverev y Ben Shelton. El resto de partidos de los grupos se desconocen por el momento, aunque sí hay fechas oficiales de cuándo se disputarán las respectivas fases de la competición.