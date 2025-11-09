Calendario de las ATP Finals: fechas y horarios de todos los partidos de la Copa de Maestros

Una nueva edición de las ATP Finals 2025 están a punto de comenzar en Turín y prácticamente todos los tenistas clasificados están en suelo transalpino ultimando puesta a punto para arrancar el gran último torneo del año. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Álex de Miñaur, Taylor Fritz y Félix Auger-Aliassime, son los jugadores que competirán en el InAlpi Stadium para intentar coronarse y lograr la ansiada ‘Copa de Maestros’. A continuación, os detallaremos todo lo relacionado a la competición y al calendario de las ATP Finals.

Por qué se le llama Copa de Maestros

Precisamente, las denominadas ATP Finals cuentan con un curioso sobrenombre: ‘Copa de Maestros’. ¿Por qué? Pues bien, en esta última competición del calendario ATP sólo unos pocos tenistas podrán competir por el título en las preciosas instalaciones de la ciudad italiana: un total de ocho, que corresponden a los ocho primeros clasificados del ranking mundial. En este caso, y citándolos por orden de clasificación, estarán presentes Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Álex de Miñaur y Félix Auger-Aliassime.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, por su parte, al igual que sucede con Sinner, tendrá un aliciente extra: acabar el año como número uno del mundo. No obstante, y afortunadamente para los intereses del tenista español, la pelota está en el tejado de Carlitos, pues solo le bastará con ganar tres partidos en Turín (si Sinner sale campeón) para terminar el año en la cima del tenis mundial. Para ello, deberá en primer lugar pasar la round robin ante rivales de la talla de Taylor Fritz, Álex de Miñaur o Lorenzo Musetti (clasificado tras la baja de Djokovic), que hasta el momento no ha confirmado su presencia para el torneo de maestros.

Así queda el calendario de las ATP Finals 2025

Grupos

Jimmy Connors

Carlos Alcaraz Lorenzo Musetti (sustituye a Djokovic por lesión en el hombro) Taylor Fritz Alex de Miñaur

Grupo Bjorn Borg

Jannik Sinner Alexander Zverev Ben Shelton Auger-Aliassime

Horarios de las ATP Finals

Carlos Alcaraz, junto a Álex de Miñaur, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las ATP Finals en los grupos de la modalidad individual, a partir de las 14:00 horas de este próximo domingo 9 de noviembre. Un rato más tarde, a partir de las 20:30 horas, será el turno para Alexander Zverev y Ben Shelton. El resto de partidos de los grupos se desconocen por el momento, aunque sí hay fechas oficiales de cuándo se disputarán las respectivas fases de la competición.