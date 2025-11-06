¿Qué tenistas juegan las ATP Finals 2025? La lista de todos los participantes en la Copa de Maestros

Las ATP Finals 2025, que se disputan del 9-16 de noviembre, se encuentran a la vuelta de la esquina y prácticamente ya se conocen la mayoría de tenistas que disputarán el último gran torneo del calendario. Carlos Alcaraz, tras firmar una impecable temporada con ocho títulos bajo el brazo, destacando Roland-Garros y US Open, se presenta en Turín con el objetivo de mantener el número uno del mundo frente a Jannik Sinner, que deberá ganar todos los partidos, incluida la final, y esperar que el murciano no triunfe en más de tres choques en las impresiones pistas ‘indoor’ transalpinas.

¿Juega Carlos Alcaraz las ATP Finals 2025?

Carlos Alcaraz aterrizó hace unas horas en la sede de las ATP Finals para ultimar su preparación de cara al último torneo del calendario ATP. Al murciano se le pudo observar afilando su juego en su primer entrenamiento en el InAlpi Arena de Turín, junto al estadounidense Taylor Fritz, y durante este jueves 6 de noviembre lo hará si todo transcurre según lo previsto con el alemán Alexander Zverev, que también competirá en suelo italiano. El sorteo de la fase de grupos, o el denominado round robin, se realizará a lo largo de este jueves, a partir de las 12:00 horas, y definirá la fase regular, donde se clasificarán para las semifinales de la competición los dos mejores tenistas de cada grupo.

Blondcaraz back in Torino and bringing the 🔥#NittoATPFinals pic.twitter.com/vv8BUgUPCE — ATP Tour (@atptour) November 5, 2025

La lista de todos los jugadores que están en las ATP Finals 2025

Tal y como se conoce desde hace tiempo, en las ATP Finals compiten los ocho mejores tenistas del ranking ATP. Hasta el momento, hay siete jugadores ya confirmados y una plaza que está totalmente en el aire, y que se definirá en los próximos días tras la finalización de los torneos en Mets y Atenas. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton y Álex de Miñaur ya están clasificados para el último gran torneo del calendario, y faltaría solo una plaza que se la adjudicará Félix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti, que están compitiendo en los anteriores torneos citados.

No obstante, también podría entrar en juego alguna que otra baja de última hora, tal y como puede suceder con Novak Djokovic, que no ha confirmado su presencia en las ATP Finals 2025 hasta que finalice su competición en la ciudad griega. Esto abriría la puerta al noveno clasificado del ranking, por lo que habrá que esperar unos días para conocer la lista definitiva. Cabe destacar que la competición repartirá una bolsa de premios de 15.500.000 millones de dólares, de los cuales 5.071.000$ se llevará el campeón.

Campeón invicto: 5.071.000$

Victoria en Final: 2.367.000$

Victoria en Semifinal: 1.183.500$

Cada Victoria en Grupo: 396.500$

Fijo de Participación: 331.000$

Suplente: 155.000$

Quién ha ganado más veces este torneo

A lo largo de la historia de la competición, un total de 27 jugadores distintos han podido levantar el título de las ATP Finals. No obstante, solo unos pocos, como, por ejemplo, Novak Djokovic (7 trofeos), Roger Federer (6), Ivan Lendl (5), Pete Sampras (5) o los mismísimos Boris Becker y John McEnroe, entre otros, se han coronado en más de una ocasión en el último gran torneo de la temporada. Rafa Nadal, en cambio, no ha podido lograr el título de ‘Maestro’ en sus años como profesional, donde cayó derrotado en las finales del 2010 y 2013 ante Federer y Djokovic, respectivamente. Alcaraz, por su parte, está en la misma dinámica que el balear. Solo Álex Corretja, en 1998 ante Carlos Moyá, y Manuel Orentes, en 1976 frente Wojtek Fibak, son los dos únicos tenistas españoles que tienen en sus vitrinas este precioso trofeo.