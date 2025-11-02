Alcaraz sigue con opciones de acabar el año como número uno: las cuentas para recuperarlo

Alcaraz cayó en la trampa de París, torneo engañoso donde los haya que siempre tiene espacio reservada a la sorpresa. Sonora campanada la que sonó cuando el murciano cayó en su estreno ante Norrie y se despidió del último Masters 1.000 del año a las primeras de cambio. Sinner ha castigado la mencionada debacle al ganar el torneo y recuperar el número uno del mundo.

No obstante, Carlitos todavía tiene opciones de restituirse en la cima y cerrar el año como mandamás del tenis mundial. Le podría bastar con alcanzar las semifinales en las ATP Finals de Turín para adelantar al italiano, que defiende los 1.500 puntos de campeón la pasada edición. Alcaraz, que en 2024 sólo ganó un partido, tan sólo defiende 200 puntos tiene varías vías para volver al trono.

Sinner le supera por 250 puntos y Alcaraz necesita sumar 500 en Turín para no depender de los resultados de su rival. Lo que se traduce en ganar tres partidos en la fase de grupos o incluso se podría permitir una derrota en grupos si luego vence en semifinales y alcanzar la final. Mientras que Sinner debería ganar el torneo imponiéndose en todos los partidos, en caso de no ganar algún encuentro, tendría que esperar a que el murciano no gane ningún encuentro.