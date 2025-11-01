El cura más joven de España bendice a Alcaraz en el estadio del Murcia antes de las ATP Finals y la Davis

Alcaraz cayó en la trampa de París, torneo engañoso donde los haya que siempre tiene espacio reservada a la sorpresa. Sonora campanada la que suena cuando el murciano cae en su estreno ante Norrie y se despide del último Masters 1.000 del año a las primeras de cambio. Ya mira a Italia, donde pondrá final curso tenístico con la disputa de las ATP Finals y la Copa Davis.

En Turín buscará revalidar o amarrar, depende de lo que haga Sinner contra Zverev en París, el número uno del mundo y en Bolonia aspirará a su primera Ensaladera. Doble reto para los que llega bendecido por el cura más joven de España. Miguel Tovar, también murciano, bendijo a Carlitos en la Nueva Condomina el pasado jueves cuando el Real Murcia disputó la Copa del Rey.

El acto se produjo antes del pitido inicial, en las tripas del estadio pimentoneros. El sacerdote levantó sus brazos para colocar sus manos sobre la cabeza de Alcaraz y le dedicó una oración mientras el tenista guardó un respetuoso silencio hasta que finalizó y ambos se fundieron en un abrazo. Tovar, ordenado el pasado 5 de julio a sus 24 años, compartió el video en sus redes sociales.

«Aprovechando la visita de Carlos Alcaraz al partido de Copa del Rey del Real Murcia, he tenido el honor de conocerlo, charlar con él y darle la bendición antes de sus próximos compromisos en Turín y la Copa Davis. Para mí, como paisano suyo y casi de la misma edad, ha sido un orgullo poder bendecir al mejor tenista del mundo, orgullo de toda Murcia; y como sacerdote murciano, hacerlo aquí, en nuestra tierra y en la Nueva Condomina, casa del murcianismo», expresó.

Alcaraz se juega en el final del curso tenístico el número uno del mundo que todavía retiene virtualmente. Lo perdería si Sinner conquista París, pero podría recuperarlo en las ATP Finals que se disputan del 9 al 16 de noviembre en Turín. Alcaraz cerrará el año tenístico con las Finales de la Copa Davis que se llevarán a cabo en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. Buscará su primer título con España.