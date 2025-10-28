Alcaraz cae en la encerrona de Norrie y se despide a las primeras de cambio de París

Carlos Alcaraz cayó en segunda ronda del Masters 1.000 de París ante un Cameron Norrie que hizo el partido de su vida superándole por 6-4, 3-6 y 4-6. El español pagó cara la aclimatación a la pista dura indoor parisina con un resultado completamente inesperado, pese a ganar el primer set. El español no encontró el ritmo en ningún momento y ahora ve peligrar su número 1 del ranking ante un Sinner que lo tiene todo de cara.

El partido comenzó con Norrie muy sólido en su saque y hasta forzando una bola de break en el primer juego al servicio de Carlitos. El murciano fue poco a poco cogiendo el pulso a la pista y aprovechó una indecisión del británico en el saque a mediados del primer set para poder consolidar el triunfo en esa primera manga por 6-4.

Alcaraz creía que lo tenía hecho y se confío. Norrie empezó a crecer con su golpe su zurda cruzado, mientras que Carlitos fallaba más de lo habitual con su revés. El murciano también tuvo una indecisión en el saque concediendo un juego al inicio del segundo set y no pudo evitar que el encuentro se convirtiese en una encerrona acudiendo al tercer set.

Un set final agónico

Norrie, un veterano sin nada que perder y ex número 8 de la ATP, empezó a soltar la zurda a base de sartenazos desde el fondo de pista mientras el español se afanaba en intentar cortarle el ritmo a base de dejadas. Carlitos no tenía la confianza necesaria y se notó al inicio de la tercera manga salvando una bola de break que hubiese sido casi definitiva.

El británico no desistía en sus intentonas y volvió a tener dos bolas de break con el 2-2 en el marcador. Ese momento de flaqueza de Carlitos parece que fue un toque de corneta para el público del pabellón parisino de La Defense quien, por primera vez, empezó a animar al español con especial pasión. El número uno del mundo correspondió a ese calor que tres años atrás le negaron con varios puntazos.

Alcaraz no se aclimató

Norrie, sin embargo, estaba haciendo el partido de su vida y consiguió romper a Alcaraz estableciendo el 3-4 en el marcador. El murciano estaba bloqueado mentalmente al no encontrar golpes ganadores. Se precipitaba en sus decisiones y cada fallo era penalizado sin fallo por su rival.

Pero ganar a todo un número no es tarea sencilla y suele dar vértigo. Norrie dio vida a Carlitos concediendo por errores propios tres bolas de break al español. La remontada parecía servida, pero el murciano no atinó en ninguna ocasión dando vida a un británico que no se creía lo que estaba sucediendo.

Alcaraz culminó quizá el peor partido de la temporada y para muestra un dato. Sólo 19 golpes ganadores por 29 errores no forzados fueron una losa que no pudo levantar en ningún momento. El resultado deja muy malas sensaciones para el tenista que ahora debe centrarse en una Copa Davis y unas ATP Finals que son esta misma superficie a la que no se termina de adaptar.