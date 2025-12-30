El diseño de interiores para el próximo año propone una ruptura estética que se aleja de los brillos metálicos y la decoración minimalista. Para recibir el 2026, la cocina se despide del protagonismo absoluto del blanco y de la ostentación del dorado, dando paso a una tonalidad que busca el equilibrio y la calma: el verde salvia.

Esta transición no es casual. Las tendencias actuales reflejan una necesidad colectiva de reconectar con lo natural y crear espacios más habitables y menos de catálogo. A continuación, te contamos por qué este tono será el rey del Año Nuevo y cómo puedes incorporarlo con éxito a tu hogar.

Por qué el verde salvia es el nuevo favorito

Frente a la frialdad que a veces proyecta el blanco o la saturación visual del dorado, el verde salvia emerge como una alternativa sofisticada y versátil. Se trata de un tono suave, con una base verdosa y sutiles matices grisáceos que ofrece múltiples beneficios:

Frescura acogedora : a diferencia del blanco puro, aporta calidez al ambiente sin perder la sensación de limpieza y orden.

: a diferencia del blanco puro, aporta al ambiente sin perder la sensación de limpieza y orden. Amplitud visual : su suavidad lo hace ideal incluso para cocinas pequeñas, ya que no limita el espacio .

: su suavidad lo hace ideal incluso para cocinas pequeñas, ya que . Versatilidad de materiales : armoniza perfectamente con elementos nobles como la madera clara, el mármol, el hierro y las fibras naturales.

: como la madera clara, el mármol, el hierro y las fibras naturales. Conexión emocional: simboliza renovación, serenidad y crecimiento, valores fundamentales para iniciar un nuevo ciclo.

Adiós a la ostentación, hola al bienestar

El reemplazo de los clásicos navideños (blanco y dorado) responde a una búsqueda de lujo silencioso y sostenibilidad visual. Mientras que el dorado suele asociarse a una celebración efímera, el verde salvia es atemporal.

Permite que la decoración de Año Nuevo se mantenga vigente durante todo el año, adaptándose a la luz natural del día y volviéndose íntimo bajo una iluminación cálida por la noche.

Ideas para integrar la tendencia en tu cocina

Si quieres darle la bienvenida al 2026 con esta nueva tendencia, no hace falta una reforma integral. Puedes aplicar el cambio de forma gradual:

Textiles y accesorios : comienza por renovar los manteles , servilletas o incluso los paños de cocina . La combinación de un mantel verde salvia con vajilla en tonos crema es una apuesta segura por la elegancia.

: comienza por renovar los , o incluso los . La combinación de un mantel verde salvia con vajilla en tonos crema es una apuesta segura por la elegancia. Mobiliario : para quienes buscan un cambio mayor, este color es tendencia absoluta en armarios y muebles bajos de cocina, especialmente en acabados mate.

: para quienes buscan un cambio mayor, este color es tendencia absoluta en bajos de cocina, especialmente en acabados mate. Pequeños detalles: incorporar plantas, frascos de cerámica en este tono o incluso pintar una sola pared del color puede transformar por completo la energía del lugar.

En definitiva, la propuesta para el 2026 nos invita a una celebración más consciente. Recibir el año en una cocina teñida de verde salvia es, en esencia, una declaración de intenciones: apostar por un hogar que sea, ante todo, un refugio de paz.