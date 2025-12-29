26 frases ingeniosas para mandar por WhatsApp y felicitar el Año Nuevo
Mensajes breves, con humor y un punto de ironía para empezar el año nuevo con una sonrisa
Con el calendario a punto de cambiar y los grupos de WhatsApp ya calentando motores, llega ese momento en el que todos buscamos una felicitación diferente. Algo que no suene a copia y pega, que arranque una sonrisa y que funcione igual de bien con amigos, familia o compañeros de trabajo. Por eso hemos preparado esta selección de 26 frases ingeniosas para mandar por WhatsApp y felicitar el Año Nuevo con un pequeño toque de humor.
Son mensajes cortos, pensados para enviarse tal cual o incluiso, ser personalizados, que mezclan humor, ironía y un tono cercano. Algunos son más optimistas, otros más realistas, pero todos tienen algo en común, no suenan a frase de taza.
Aquí tienes los mensajes que seguro que van a sacarle una sonrisa a tu interlocutor.
-
Que el 2026 te trate mejor que tu banco.
-
Nuevo año, mismas personas y ojalá mejores decisiones.
-
Brindemos por un año con menos prisas y más razones.
-
Que en 2026 se te estropee menos la paciencia y se te multipliquen las alegrías.
-
Otro año más sobreviviendo. Vamos bien.
-
Que el nuevo año venga con salud, calma y algún que otro milagro.
-
En 2026, que los lunes sean más cortos y los viernes más largos.
-
Nuevo año, mismo grupo de WhatsApp… paciencia.
-
Que el 2026 no sea perfecto, pero sí amable contigo.
-
Si el 2025 fue raro, el 2026 promete superarlo.
-
Que este año nuevo te pille viviendo, no solo sobreviviendo.
-
Más risas, menos excusas. Feliz 2026.
-
Ojalá el 2026 tenga menos ruido y más sentido.
-
Que no te falte café, salud ni gente que merezca la pena.
-
Nuevo año, nuevas oportunidades… y las mismas ganas de dormir más.
-
Que el 2026 te sorprenda para bien, que ya toca.
-
Otro año para intentarlo mejor, o al menos diferente.
-
Que el calendario cambie, pero no las cosas buenas.
-
Feliz Año Nuevo. Lo demás, ya lo iremos improvisando.
-
Que el 2026 te trate como tú tratas a tus amigos.
-
Menos “a ver si” y más “vamos a hacerlo”.
-
Que el nuevo año venga con más momentos y menos dramas.
-
Si el 2026 no es perfecto, que al menos sea divertido.
-
Nuevo año, nuevas historias que contar.
-
Que no te falte tiempo para lo importante en 2026.
-
Feliz Año Nuevo. Que lo que venga, venga con sentido.
Este tipo de mensajes funcionan especialmente bien porque son directos, no se alargan y se adaptan a casi cualquier conversación. Puedes enviarlos tal cual o usarlos como base para añadir un guiño personal y hacerlos aún más tuyos. Que el Año Nuevo comience tal y como lo vas a acabar, mirando WhatsApp.