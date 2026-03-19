iPhone 17e frente al iPhone 16e, así cambia el modelo más asequible de Apple

Cuando Apple presentó el iPhone 16e, hace un año la idea estaba bastante clara, ofrecer una puerta de entrada más asequible al universo iPhone sin renunciar a elementos importantes como Apple Intelligence, la cámara de 48 mpx o un diseño actual. Ahora, con el iPhone 17e, la compañía repite esa jugada, aunque afinando varios apartados que sí marcan diferencias reales en el día a día.

Un chip más avanzado

El primer cambio importante está en el corazón del dispositivo. El iPhone 16e apostaba por el chip A18, mientras que el iPhone 17e sube al A19, una mejora que sobre el papel ofrece más potencia y también en mayor margen de futuro para funciones de inteligencia artificial y tareas exigentes. No es el tipo de cambio que va a transformar por completo la experiencia de quien viene del modelo anterior, pero sí coloca al nuevo terminal en una posición más sólida de cara a los próximos años.

Más almacenamiento y un detalle que muchos echaban de menos

Hay una novedad que seguramente va a llamar más la atención que el propio procesador. El iPhone 17e recupera MagSafe, algo que el iPhone 16e no tenía. Eso significa que el nuevo modelo vuelve a ser compatible con todo el ecosistema de accesorios magnéticos de Apple y de terceros, desde cargadores hasta baterías externas, soportes para coche o carteras. Para muchos usuarios, esta ausencia en el 16e era una pequeña decepción, así que su regreso tiene bastante sentido.

Junto a eso, Apple también mejora la carga inalámbrica. El iPhone 17e soporta carga MagSafe y Qi2 más rápida, mientras que el iPhone 16e se quedaba en una propuesta más básica. Puede parecer un cambio menor, pero en el uso diario se nota, sobre todo si ya tienes accesorios compatibles o te gusta dejar el móvil sobre una base de carga sin pensar demasiado.

Otro salto interesante está en el almacenamiento. El iPhone 16e arrancaba en 128 GB, mientras que el iPhone 17e parte ya de 256 GB, justo el doble. En un momento en el que las fotos ocupan más, los vídeos en 4K son habituales y muchas personas quieren guardar contenido en local sin depender tanto de la nube, esta mejora tiene bastante más valor del que parece en una simple ficha técnica.

La cámara mejora sin cambiar la filosofía

En fotografía no hay una revolución radical, pero sí una evolución lógica. Ambos modelos giran alrededor de una cámara Fusion de 48 mpx, aunque el iPhone 17e incorpora retratos de nueva generación y mejoras que permiten una experiencia más refinada. La idea sigue siendo la misma, no competir con los Pro en versatilidad fotográfica, pero sí ofrecer un rendimiento muy competente para la mayoría de usuarios.

También hay avances en resistencia. El iPhone 17e incorpora Ceramic Shield 2 y una mayor protección frente a arañazos y uso cotidiano. No es un cambio especialmente vistoso en una comparativa rápida, pero sí encaja con esa sensación de producto más redondo y mejor resuelto. A nivel de diseño, eso sí, el planteamiento sigue siendo muy parecido: pantalla de 6,1 pulgadas, formato conocido y una línea continuista que deja claro que Apple no ha querido reinventar esta gama, sino mejorarla donde más importaba.

Qué cambia de verdad entre iPhone 17e e iPhone 16e

Visto en conjunto, el iPhone 17e no rompe con lo que ya ofrecía el iPhone 16e, pero sí pule varios puntos que tenían margen de mejora. Tiene un chip más nuevo, un módem C1X que ofrece una conectividad superior, vuelve a incorporar MagSafe, sube el almacenamiento base a 256 GB y añade mejoras en resistencia y retrato. Son cambios concretos, nada espectaculares, pero bastante bien elegidos.

Por eso, quien ya tenga un iPhone 16e probablemente no verá aquí un salto enorme. En cambio, quien esté pensando en comprar ahora un iPhone asequible dentro del catálogo de Apple sí se encuentra con un modelo bastante más completo, mejor preparado para durar y, sobre todo, más coherente con lo que hoy se espera de un iPhone de 2026.