El ecosistema del App Store ya mueve 1,4 billones de dólares: la IA dispara el negocio de las apps

El ecosistema del App Store alcanzó en 2025 más de 1,4 billones de dólares en facturación y ventas facilitadas, una cifra que ayuda a entender el verdadero tamaño de la economía digital actual. El dato procede de un nuevo estudio de Analysis Group citado por Apple y no debe leerse como ingresos directos de la compañía, sino como el volumen económico que se mueve alrededor de las apps en iPhone y iPad.

La cifra muestra hasta qué punto el móvil se ha convertido en una infraestructura de consumo. Ya no hablamos solo de descargas, juegos o suscripciones, sino de compras en comercios, viajes, comida a domicilio, alimentación, publicidad y servicios digitales. El App Store funciona como puerta de entrada para millones de usuarios y como escaparate global para desarrolladores que compiten en categorías cada vez más amplias.

Un mercado digital de 1,4 billones de dólares

Según el informe, la mayor parte del volumen económico asociado al App Store no procede de la venta directa de apps. Los bienes y servicios físicos representaron 1,1 billones de dólares en 2025, impulsados por sectores como el comercio minorista, los viajes, la comida a domicilio, la recogida de pedidos y la compra de alimentación.

A esa cifra se suman 149.000 millones de dólares en bienes y servicios digitales, una categoría en la que destacan los juegos, las apps empresariales y las plataformas de vídeo en streaming. Además, la publicidad integrada en aplicaciones generó otros 151.000 millones de dólares, siempre según las estimaciones recogidas por el estudio.

Este reparto explica por qué el App Store tiene una dimensión que va mucho más allá de la tienda de aplicaciones clásica. Para un usuario, una app puede ser la forma más rápida de comprar, reservar, trabajar, entrenar o comunicarse. Para un desarrollador o una empresa, es un canal de venta, distribución y relación directa con el cliente.

La IA se convierte en el nuevo motor de las apps

El otro gran dato del informe está en la inteligencia artificial. En 2025, más de 40 de las 100 apps principales del App Store incorporaban funciones de IA pensadas para el consumidor. Además, estas aplicaciones registraron un crecimiento de facturación cuatro veces superior al del resto de apps del top 100.

El matiz es importante, no significa que toda la facturación de las apps con IA se multiplicara por cuatro, sino que su ritmo de crecimiento fue cuatro veces mayor frente a otras aplicaciones líderes. La IA ya no es una categoría aislada ni limitada a los chatbots. Está entrando en apps de productividad, salud, fitness, edición de fotos, vídeo, educación, compras y herramientas profesionales.

Para Apple, este movimiento tiene una lectura estratégica. La compañía no solo compite con sus propias funciones de Apple Intelligence, sino que también se beneficia de actuar como plataforma de distribución para miles de aplicaciones que incorporan IA. Es decir, aunque el protagonismo visible lo tengan los desarrolladores, el App Store sigue siendo una pieza clave para llevar esas funciones al usuario final.

Más de 850 millones de usuarios semanales

Apple asegura que el App Store registró una media de más de 850 millones de usuarios semanales en 175 países y regiones. Esa escala explica por qué los desarrolladores siguen viendo la tienda como un mercado global, especialmente en un momento en el que las apps ya forman parte de actividades cotidianas como hacer la compra, pedir comida, reservar viajes o gestionar tareas de trabajo.

También hay un dato que Apple subraya con intención, en más del 90% de la facturación y ventas facilitadas por el ecosistema del App Store, los desarrolladores no pagaron comisión a la compañía. La explicación está en que gran parte del volumen corresponde a bienes físicos, servicios, publicidad o compras que no pasan directamente por el sistema de pagos de Apple.

Apple mira a los desarrolladores antes de la WWDC

Hoy es el arranque de la WWDC26, la conferencia anual de desarrolladores de Apple. La compañía quiere reforzar el mensaje de que su plataforma sigue siendo rentable para quienes crean aplicaciones, pero también quiere colocar la IA en el centro de su discurso.

Tecnologías como Foundation Models, Apple Intelligence y las nuevas funciones de Xcode apuntan precisamente en esa dirección, facilitar que más desarrolladores incorporen inteligencia artificial en sus apps, con procesos de creación más automatizados y funciones que puedan ejecutarse en el dispositivo con mayor atención a la privacidad.