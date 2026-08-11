La profunda reflexión de Fiódor Dostoievski sobre la vida: «El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive»

Fiódor Dostoievski (Moscú, 11 de noviembre de 1821-San Petersburgo, 9 de febrero de 1881) fue uno de los escritores más importantes del imperio ruso. En su vida y obra ha dejado un legado de obras literarias que abordan temas filosóficos y religiosos. También abordó en numerosos escritos la psicología humana en el contexto de la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la figura de Fiódor Dostoievski y su última reflexión viral.

Fiódor Dostoievski es uno de los escritores más importantes de la historia de Rusia y su importancia traspasó fronteras debido a la importancia de sus obras literarias, que siguen gozando de notable éxito más de un siglo después. En boca de Friedrich Nietzsche, Dostoyevski fue «el único psicólogo, dicho sea de paso, del que yo he tenido que aprender algo: él es uno de los más bellos golpes de suerte de mi vida». Este es el mejor resumen de un escritor universal que escribió en 1840 ‘Pobres gentes’, su primera obra, y que le hizo hacerse un nombre en la Rusia de la época.

Las obras más importantes de la carrera de Fiódor Dostoievski son las siguientes:

Memorias del subsuelo (1864)

Crimen y castigo (1866)

El idiota (1869)

Los demonios (1872)

El adolescente (1875)

Los hermanos Karamázov (1880)

La reflexión viral de Fiódor Dostoievski

«El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive». Esta es la última frase viral de un Fiódor Dostoievski, que, además de un legado en forma de obras literarias, también ha dejado un sinfín de frases que siguen siendo seguidas por los millones de seguidores de uno de los escritores más importantes de la historia. Estas son sus mejores frases: