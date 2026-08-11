La profunda reflexión de Fiódor Dostoievski sobre la vida: «El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive»
Todo lo que debes saber sobre la última reflexión y las mejores frases de Fiódor Dostoievski
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Fiódor Dostoievski (Moscú, 11 de noviembre de 1821-San Petersburgo, 9 de febrero de 1881) fue uno de los escritores más importantes del imperio ruso. En su vida y obra ha dejado un legado de obras literarias que abordan temas filosóficos y religiosos. También abordó en numerosos escritos la psicología humana en el contexto de la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la figura de Fiódor Dostoievski y su última reflexión viral.
Fiódor Dostoievski es uno de los escritores más importantes de la historia de Rusia y su importancia traspasó fronteras debido a la importancia de sus obras literarias, que siguen gozando de notable éxito más de un siglo después. En boca de Friedrich Nietzsche, Dostoyevski fue «el único psicólogo, dicho sea de paso, del que yo he tenido que aprender algo: él es uno de los más bellos golpes de suerte de mi vida». Este es el mejor resumen de un escritor universal que escribió en 1840 ‘Pobres gentes’, su primera obra, y que le hizo hacerse un nombre en la Rusia de la época.
Las obras más importantes de la carrera de Fiódor Dostoievski son las siguientes:
- Memorias del subsuelo (1864)
- Crimen y castigo (1866)
- El idiota (1869)
- Los demonios (1872)
- El adolescente (1875)
- Los hermanos Karamázov (1880)
La reflexión viral de Fiódor Dostoievski
«El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive». Esta es la última frase viral de un Fiódor Dostoievski, que, además de un legado en forma de obras literarias, también ha dejado un sinfín de frases que siguen siendo seguidas por los millones de seguidores de uno de los escritores más importantes de la historia. Estas son sus mejores frases:
- «Entre todas las figuras hermosas de la literatura cristiana, la de Don Quijote es la más perfecta. Pero Don Quijote es hermoso precisamente porque al mismo tiempo es ridículo».
- «Se sufre de dos clases de celos: los del amor y los del amor propio».
- «¿Qué es el infierno? Yo sostengo que es el sufrimiento de ser incapaz de amar».
- «Es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de otro».
- «Amo a la humanidad, pero, para sorpresa mía, cuanto más quiero a la humanidad en general, menos cariño me inspiran las personas en particular».
- «El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive».
- «Es el gran misterio de la vida humana que el viejo dolor pasa gradualmente a una tranquila y tierna alegría».
- «La segunda mitad de la vida de un hombre está hecha únicamente de los hábitos adquiridos en la primera mitad».
- «Mentirnos a nosotros mismos está más profundamente arraigado que mentir a los demás».
- «El hombre que miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que no puede distinguir la verdad dentro de él, ni a su alrededor, y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Y al no tener respeto, deja de amar».
- «El verdadero dolor, el que nos hace sufrir profundamente, hace a veces serio y constante hasta al hombre irreflexivo; incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor».