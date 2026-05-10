7 razones para comprar un AirTag o similar de cara a vacaciones

Las vacaciones son sinónimo de aeropuertos, estaciones, hoteles, apartamentos turísticos y desplazamientos constantes. También de despistes. Usar un AirTag en vacaciones o cualquier localizador Bluetooth similar se ha convertido en uno de esos pequeños accesorios que pueden evitar muchos problemas. No hace falta hacer grandes viajes internacionales para que resulte útil, basta con pasar unos días fuera de casa para apreciar sus ventajas.

Estos dispositivos permiten localizar objetos desde el móvil utilizando Bluetooth y, en algunos casos, redes colaborativas mucho más amplias. El modelo más conocido es el Apple AirTag, aunque existen alternativas compatibles con Android y otros ecosistemas, como Samsung Galaxy SmartTag2 o Chipolo One Point.

Saber dónde está tu maleta en todo momento

Es probablemente el uso más popular. Colocar un AirTag dentro de la maleta permite comprobar si ha llegado contigo al destino, si sigue en el aeropuerto o incluso si continúa dentro del avión. Muchos viajeros comenzaron a utilizarlos tras el aumento de incidencias y retrasos de equipaje en los últimos años.

No sustituye a los sistemas oficiales de seguimiento de las aerolíneas, pero añade un plus de tranquilidad. De hecho, hay casos de pasajeros que han podido indicar a la compañía aérea la ubicación aproximada de su equipaje gracias al localizador.

Evitar pérdidas en apartamentos turísticos y hoteles

En vacaciones es habitual dejar cosas en cualquier parte, llaves, mochilas, bolsos, cámaras o incluso documentación. Un localizador puede ayudarte a encontrar rápidamente esos objetos antes de salir del alojamiento. Además, algunos modelos incluyen funciones para hacer sonar el dispositivo desde el móvil, algo especialmente útil cuando no recuerdas si las llaves están entre los cojines del sofá o dentro de una mochila.

Localizar el coche en ciudades desconocidas

Si viajas en coche o alquilas uno durante las vacaciones, un localizador también puede servir para recordar dónde has aparcado. Muy útil en ciudades grandes, aparcamientos enormes o zonas turísticas abarrotadas. No es una función GPS en tiempo real como la de un coche conectado, pero sí una referencia muy práctica cuando pasan varias horas y ya no recuerdas exactamente la calle o lugar.

Más tranquilidad si viajas con niños

Algunas familias colocan en vacaciones un AirTag o localizador dentro de la mochila de los niños o en objetos que lleven encima. No es un sistema de vigilancia infantil ni ofrece precisión absoluta, pero puede servir como apoyo adicional en lugares concurridos. Conviene recordar que estos dispositivos dependen de redes Bluetooth cercanas y no sustituyen la supervisión directa.

Funcionan durante meses sin preocuparte por cargarlos

Otra de sus ventajas es la autonomía. La mayoría utilizan pilas de botón reemplazables y pueden durar cerca de un año sin necesidad de recarga. Eso hace que sean mucho más cómodos para llevar siempre dentro de una maleta o mochila sin acordarte de enchufarlos.

Hay opciones más allá del ecosistema Apple

Aunque el AirTag es el más conocido, ya no es la única alternativa interesante. Android también cuenta con soluciones compatibles con la red “Encontrar mi dispositivo” de Google, mientras que Samsung dispone de su propia plataforma para usuarios Galaxy.

Debes elegir uno compatible con tu móvil y con una red de localización suficientemente amplia. Ahí es donde Apple sigue teniendo ventaja gracias a la enorme cantidad de iPhone activos repartidos por todo el mundo.

Son relativamente baratos para el uso que ofrecen

Perder una maleta, unas llaves o una mochila durante las vacaciones puede salir mucho más caro que invertir en uno de estos dispositivos, cuyo precio no se disoara más allá de los 35 euros. Además, todos los viajeros terminan utilizándolos durante todo el año para objetos cotidianos. No son imprescindibles, pero sí un AirTag en vacaciones es uno de esos accesorios tecnológicos que, cuando los necesitas de verdad, compensan rápidamente la compra.