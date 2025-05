Olvidé mi cartera en el avión camino a Londres y estos localizadores UGREEN Finetrack me habrían salvado

En marzo, en pleno vuelo a Londres, me di cuenta de algo que te acelera el pulso, no llevaba mi cartera encima. Estaba en el aire, sin acceso a tarjeta bancaria en un lugar en el que iba a necesitarla y sin DNI. Mientras veía cómo la pista 36R de Barajas se iba viendo cada vez más pequeña, mi preocupación aumentaba. Por suerte llevaba las llaves y el pasaporte, pero el susto me dejó claro que necesitaba una solución. Y la he encontrado, los localizadores UGREEN Finetrack.

Localizadores UGREEN Finetrack

Me he decantado por dos modelos de esta firma, el Finetrack Smart Finder, con forma de llavero, y el Finetrack Slim, que parece una tarjeta de crédito. Ambos se vinculan a la app Buscar de Apple y están certificados con el sistema Apple Find My, lo que garantiza una integración perfecta, sin apps adicionales ni registros en plataformas de terceros.

La clave está en que no se limitan al Bluetooth clásico, si pierdes el objeto más allá del alcance del móvil, la red global de dispositivos Apple te ayudará a localizarlo. Lo he comprobado con mis propias llaves, llevo el modelo clásico enganchado a ellas, aparecen localizadas con precisión en el mapa. Asdemás, si te encuentras en un lugar que no conoces y pierdes algún objeto, te indica la manera más cómoda de llegar.

Funciona con Apple Find My

Uno de los motivos por los que estos localizadores UGREEN Finetrack me convencieron es su compatibilidad oficial con Apple Find My. Esto implica que puedes integrarlos directamente en la app Buscar que ya viene en tu iPhone o iPad, sin necesidad de apps externas.

Una vez vinculados, puedes ver en el mapa dónde están tus objetos, recibir alertas cuando te alejas de ellos o hacerlos sonar. Además, puedes compartir su localización con otra persona. Todo está cifrado extremo a extremo, así que no hay riesgo de exposición de tus datos.

Diseño que se adapta a tu vida

Cada modelo tiene su propósito. El Finetrack Smart Finder es perfecto para colgar en mochilas, llaveros o incluso el asa de una maleta. Resistente y con anilla metálica, aguanta el trote de cualquier viaje. El Finetrack Slim, en cambio, es tan delgado como una tarjeta bancaria, ideal para llevar en la cartera sin ocupar espacio ni llamar la atención. Desde que los tengo, no salgo sin él. En todos los casos, el aviso de “te estás alejando de este objeto” salta justo a tiempo para que no haya sustos.

Pensados para viajeros como yo

Viajo mucho y es parte de mi rutina profesional, y por eso necesito tranquilidad en los trayectos. No siempre estás en tu ciudad, ni conoces el idioma o el protocolo para recuperar objetos perdidos. Por eso estos localizadores no son un simple capricho, sino que son un seguro mental.

Después del susto en el vuelo a Londres, comprendí que algo tan sencillo como recibir una notificación a tiempo puede ahorrarte una odisea. Un segundo de distracción puede salir caro si no llevas la tecnología adecuada.

¿Cuál elegir?

Mi consejo, ten ambos. El Slim es ideal para objetos planos como carteras, y el Smart Finder es más versátil para todo lo demás. En mi caso, uno va en mi cartera y otro en las llaves de casa. Si tengo un vuelo, lo paso a la maleta. Si viajo en tren, lo engancho a la mochila.

Gracias a los localizadores UGREEN Finetrack, he recuperado la tranquilidad. No se trata solo de evitar pérdidas, sino de vivir con menos preocupaciones. La tecnología, cuando es útil, no hace ruido. Pero cuando la necesitas, marca la diferencia. Y los precios son realmente asequibles, ya que en el caso del Smart Finder es de poco más de 13 euros y en el del Slim, de solo 23.

PD: puede recuperar mi cartera unos días más tarde, me la había dejado en la bandeja portaobjetos que se pasa por el escáner y alguien la llevó a la oficina de objetos encontrados. Desde aquí, gracias.