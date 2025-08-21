vivo Vision Discovery Edition, el salto a la Realidad Mixta que marca el aniversario de la marca

Coincidiendo con la celebración de su 30 aniversario, vivo ha presentado hoy en China el vivo Vision Discovery Edition, su primer headset de Realidad Mixta. Se trata de un lanzamiento que no solo supone la entrada de la compañía en un mercado emergente, sino también una declaración de intenciones: convertirse en referente de la tecnología inmersiva y la movilidad inteligente.

Ligero, práctivo y versátil

El dispositivo ha sido desarrollado durante cuatro años y destaca por su formato ligero de 398 gramos, con un grosor de solo 40 mm y un diseño un 26% más compacto que la media del sector. Gracias a sus cuatro tamaños de sellado de luz y ocho tipos de acolchado, busca ofrecer comodidad incluso en sesiones largas o en movimiento.

El vivo Vision Discovery Edition apuesta por la naturalidad en la interacción. Su sistema OriginOS Vision sustituye los toques en pantalla por gestos y un seguimiento ocular de gran precisión (1,5 grados). Reconoce hasta 26 grados de libertad en los movimientos de los dedos y ofrece un rango vertical de 175 grados, lo que se traduce en una experiencia fluida y realista.

En el apartado visual, monta pantallas Dual Micro-OLED con resolución 8K, cobertura del 94% del espectro DCI-P3 y una fidelidad cromática DeltaE inferior a 2, alcanzando estándares propios del cine profesional. A nivel de rendimiento, el Snapdragon XR2+ Gen 2 multiplica por 2,5 la potencia gráfica de la generación anterior y mejora ocho veces las capacidades de inteligencia artificial. El resultado es un dispositivo capaz de mover videojuegos, retransmisiones deportivas en ángulos múltiples o incluso proyectar una pantalla virtual de 120 pulgadas en cualquier espacio.

Una nueva estrategia de imagen

Más allá del hardware, vivo ha aprovechado la ocasión para anunciar una evolución en su estrategia de imagen. El objetivo es crear un ecosistema integral que abarque desde la fotografía nocturna hasta aplicaciones médicas. Entre los focos principales se encuentran reforzar su liderazgo en retratos y vídeo, democratizar la fotografía profesional y explorar usos como un biomicroscopio oftálmico portátil basado en la serie X200.

La compañía también ha confirmado su adhesión a la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), un movimiento que busca garantizar la trazabilidad y la autenticidad de las imágenes digitales frente a manipulaciones.

Alianza con ZEISS y chips propios

La colaboración entre vivo y ZEISS entra en una nueva etapa con el propósito de establecer estándares de referencia en la óptica móvil. Esta alianza, vigente desde hace cinco años, se amplía con un aprendizaje conjunto orientado a innovar constantemente en fotografía y videografía para smartphones.

En paralelo, vivo desarrolla tecnología propia que refuerza su independencia en el sector. Chips como los VS1 y V3+, algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la nitidez incluso en altos niveles de zoom y sistemas de reconstrucción para teleobjetivos de hasta 30 aumentos se integran en la nueva generación de sus dispositivos.

Fotografía como cultura

La compañía no se limita a la innovación tecnológica, también promueve la fotografía móvil como forma de cultura. Entre sus iniciativas se encuentran el concurso internacional de cortometrajes “Capture the Future” en colaboración con la UNESCO y la primera Exposición Nacional de Fotografía Móvil junto a la Asociación de Fotógrafos de China.

Durante el evento se anunciaron los ganadores de los vivo VISION+ Mobile PhotoAwards 2025, que recibieron más de medio millón de participaciones de todo el mundo. Todas las imágenes fueron capturadas con smartphones de la marca, reflejando momentos cotidianos y nuevas perspectivas de la vida contemporánea.

Gracias a vivo Vision Discovery Edition, la compañía marca un hito en su historia y abre una nueva etapa en la convergencia entre imagen, movilidad y experiencias inmersivas.