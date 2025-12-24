Apple rompe su propio molde con el iPhone plegable que llegará en 2026

Apple lleva tiempo recibiendo críticas por introducir cambios demasiado conservadores en el iPhone, pero ese ciclo podría estar llegando a su fin. Según una información de The Information, la compañía trabaja ya en su primer iPhone plegable, con el lanzamiento previsto para el otoño de 2026. No se trata de un simple experimento ni de una respuesta tardía al mercado. Apple quiere utilizar este nuevo formato para redefinir parte de su gama y recuperar el factor sorpresa que durante años ha caracterizado al iPhone.

Un iPhone plegable que no se parecerá al resto

A diferencia de la mayoría de móviles plegables actuales, el dispositivo que prepara Apple no apostará por un formato alto y estrecho. Al desplegarse, el iPhone plegable será más ancho que alto, ofreciendo una experiencia muy cercana a la de un iPad en miniatura. La idea es clara: cuando esté abierto, debe servir para consumir contenido, trabajar o navegar con mayor comodidad, no solo para presumir de pantalla flexible.

La pantalla exterior rondará las 5,3 pulgadas, mientras que al abrirlo alcanzará unas 7,7 pulgadas. Es un tamaño que lo sitúa en un punto intermedio poco habitual, ya que la pantalla externa será incluso algo más pequeña que la del antiguo iPhone mini, un detalle que podría generar dudas entre algunos usuarios, pero que Apple aún podría ajustar antes del lanzamiento final.

Un desarrollo complejo y un precio claramente premium

El desarrollo del iPhone plegable está siendo especialmente delicado. Apple estaría utilizando materiales avanzados suministrados por empresas como Corning o la alemana Schott, con varios proveedores implicados en las distintas capas del panel. Según fuentes cercanas al proyecto citadas por The Information, la tasa de defectos en la fabricación de la pantalla es elevada, algo habitual en productos de este nivel de complejidad y en una fase todavía temprana.

Todo apunta a que será un dispositivo caro. Apple no ha ocultado nunca que los productos que inauguran una nueva categoría dentro de su catálogo suelen llegar con precios elevados, y este iPhone plegable no será una excepción. Será un modelo pensado para usuarios muy concretos, dispuestos a pagar por un formato diferente y por la primera gran apuesta de Apple en este terreno.

El iPhone plegable como símbolo de una nueva etapa

La llegada del iPhone encaja en una estrategia más amplia con la que Apple busca revitalizar su producto estrella tras varios años de evolución contenida. La compañía ha vuelto a ver crecer las ventas del iPhone top recientemente y quiere consolidar esa tendencia ampliando su catálogo y diferenciando mejor cada modelo. Sin embargo, el movimiento con la novedad del iPhone Air no parece haber tenido un buen efecto.

La información, basada en fuentes que trabajan directamente en Apple y sus socios industriales, apunta a que el iPhone plegable será uno de los lanzamientos más importantes de la marca en años. Falta tiempo para verlo en las tiendas, pero todo indica que Apple está dispuesta, por fin, a romper su propio molde.