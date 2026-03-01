Ésta es la cantidad de dinero que debes tener ahorrada si tienes 50 años y estás pensando en jubilarte

Muchos españoles que se acercan a los 50 años empiezan a mirar la jubilación con otros ojos. No es tanto una preocupación concreta como esa sensación de que el sistema ya no funciona como lo hacía cuando se retiraron sus padres. Las reformas que se han ido aprobando, los sueldos que no siempre acompañan y un coste de vida que lleva años escalando han cambiado las reglas del juego. Y ese nuevo escenario lo retrata bien un estudio reciente de XTB, una firma que lleva más de una década siguiendo de cerca cómo ahorran los españoles.

En ese informe, conocido como La Generación NEM, se apunta a algo que cada vez mencionan más expertos y es que quienes hoy tienen entre 30 y 50 años podrían encontrarse con una pensión pública que no cubra sus necesidades si no han hecho un esfuerzo previo por ahorrar. No por mala planificación, sino porque la famosa tasa de reemplazo, esa que medía cuánta parte del último sueldo cubría la pensión, lleva años reduciéndose. A esto se suma un detalle que todos perciben en el día a día: vivir cuesta más. Desde la vivienda a la cesta de la compra, pasando por la energía o los gastos médicos, todo pesa más en el presupuesto. Y si uno piensa en décadas de vida por delante, la cuestión deja de ser teórica. Por eso, la gran pregunta ya no es si conviene ahorrar de cara a la jubilación, sino de qué cantidad de dinero estamos hablando cuando una persona que ronda los 50 años quiere mantener un margen de tranquilidad.

Ésta es la cantidad de dinero que debes tener ahorrada si tienes 50 años

Según revela el estudio, la clave está en la evolución de la tasa de reemplazo. Durante décadas, España ha tenido una de las más elevadas de Europa. Muchos jubilados recibían entre el 80 % y el 100 % de su último salario, algo que permitía retirarse sin grandes ajustes económicos. Pero esa época está llegando a su fin.

Las reformas que ampliaron el número de años computables en la base reguladora han incorporado tramos laborales menos favorables: salarios bajos, carreras irregulares o periodos sin cotizar. Esto afecta especialmente a quienes hoy tienen entre 30 y 50 años. El estudio estima que un trabajador que ahora podría esperar un 75–80 % de reemplazo podría encontrarse dentro de dos décadas con un 55–60 %, un recorte notable del ingreso mensual.

El coste de vida que marcará a los jubilados del futuro

A todo lo anterior se suma el encarecimiento generalizado de la vida. La previsión de la entidad apunta a:

Vivienda más cara , incluso para quienes ya son propietarios (mantenimiento, comunidad, impuestos).

, incluso para quienes ya son propietarios (mantenimiento, comunidad, impuestos). Servicios esenciales con precios al alza: alimentación, energía, transporte.

alimentación, energía, transporte. Más gasto sanitario y en dependencia por vivir más años.

Aunque las pensiones suban con la inflación, XTB advierte de que el desajuste entre ingresos y gastos será mayor en las próximas décadas. El resultado va a ser que muchos pensionistas podrían verse obligados a cambiar su estilo de vida o prolongar su carrera laboral más allá de lo deseado.

Entonces, ¿cuánto dinero hay que tener ahorrado a los 50? El estudio toma como referencia un perfil muy común en España:

Hombre o mujer de 35 años (aplicable también a quienes tienen 45–50, ajustando esfuerzo).

Gastos actuales: 1.200 € al mes.

Salario: 30.000 € anuales.

Jubilación prevista a los 67 años.

Vivienda en propiedad.

Con estos parámetros, XTB expone tres escenarios claros:

Llegar a la jubilación sin ahorro El escenario más frecuente en España., la consecuencia sería ajustes drásticos desde el primer día, de modo que la reducción de ingresos obligaría a modificar rutinas, consumo y hábitos básicos.

El escenario más frecuente en España., la consecuencia sería ajustes drásticos desde el primer día, de modo que la reducción de ingresos obligaría a modificar rutinas, consumo y hábitos básicos. Llegar con 40.000 € ahorrados Esta cifra permitiría complementar la pensión unos seis años, hasta aproximadamente los 73. Después de esa edad, el ahorro desaparecería y comenzaría el ajuste económico.

Esta cifra permitiría complementar la pensión unos seis años, hasta aproximadamente los 73. Después de esa edad, El escenario ideal sería el poder tener 115.000 € ahorrado s ya que según el informe, si se tiene esa cantidad y manteniendo el capital en productos con rentabilidad moderada, un jubilado medio podría:

s ya que según el informe, si se tiene esa cantidad y manteniendo el capital en productos con rentabilidad moderada, un jubilado medio podría: Mantener su nivel de gasto

Complementar la pensión pública

Conservar patrimonio para herederos

Y cubrir necesidades hasta el final de su esperanza de vida

En otras palabras, esta es la cifra que marca la diferencia entre jubilarse tranquilo o tener que recortar gastos.

Por qué 115.000 € es la referencia clave

XTB señala que este cálculo nace de combinar tres factores:

Descenso de la tasa de reemplazo , que reduce el ingreso mensual.

, que reduce el ingreso mensual. Incremento del coste de vida, que elevará el gasto básico en las próximas décadas.

que elevará el gasto básico en las próximas décadas. Mayor longevidad, que exige financiar más años de retiro.

Por eso, quienes hoy tienen entre 40 y 50 años deberían plantearse si van encaminados a alcanzar esa cifra o si necesitan ajustar sus hábitos de ahorro.

Qué hacer si tienes 50 años y no llegas a esa cifra

Los analistas recomiendan:

Revisar situación financiera actual y capacidad real de ahorro.

y capacidad real de ahorro. Invertir parte del capital en productos diversificados.

Evitar tener el dinero parado sin generar rentabilidad.

sin generar rentabilidad. Simular cuánto capital se puede reunir según ingresos y edad .

. Buscar asesoramiento si la planificación se complica.

A los 50 todavía se está a tiempo de reaccionar. Lo importante es asumir que la jubilación ya no dependerá únicamente del Estado, sino también de la planificación personal realizada en las últimas décadas de vida laboral.