He probado el vivo X200 FE y así es como me ha conquistado con su cámara y diseño

La propuesta del vivo X200 FE busca acercar la fotografía premium, el diseño cuidado y una experiencia completa al gran público. La marca china viene demostrando desde hace un tiempo que sabe hacer teléfonos muy equilibrados y en los que el buen sabor de boca es una constante. Tras unas semanas con este nuevo dispositivo, estas han sido mis impresiones.

Así es el vivo X200 FE

Características Detalles Dimensiones y peso 150,83 × 71,76 × 7,99 mm – 186 g Pantalla AMOLED 6,31″, resolución 1.5K, 120 Hz, pico de brillo 5.000 nits, PWM 2160 Hz Procesador MediaTek Dimensity 9300+ Memoria RAM 12 GB Almacenamiento 512 GB Cámaras traseras 50 mpx principal + 50 mpx teleobjetivo 3x + 8 mpx ultra gran angular Cámara frontal 50 mpx Batería 6.500 mAh con carga rápida de 90 W Sistema operativo Funtouch OS 15 (Android 15) Conectividad WiFi Dual, Bluetooth 5.4, USB 2.0 Precio 849 euros

Diseño compacto, bonito y cómodo en mano

Con solo 186 gramos de peso y un grosor de apenas 7,99 mm, el vivo X200 FE es un smartphone cómodo, estilizado y con buena presencia. El módulo de cámaras, aunque visible, no resulta molesto y sigue esa estética moderna elíptica que le sienta especialmente bien al acabado satinado del chasis. Es un móvil que entra por los ojos, pero también convence por su manejo. No resbala, no se siente frágil y el agarre es muy natural.

Las dimensiones reducidas para lo que solemos ver en la gama alta lo convierten en una alternativa ideal para quienes no quieren una tablet en el bolsillo. Y en ese sentido, se agradece que todo esté tan bien equilibrado, tamaño, peso, y grosor, todo en su justa medida. Además, la resistencia a salpicaduras (IP64) aporta tranquilidad.

Una cámara que juega en otra liga

La configuración de cámaras es una de las grandes bazas de este terminal. La trasera principal cuenta con un sensor de 50 mpx que capta imágenes nítidas, equilibradas y con una interpretación del color bastante fiel. Incluso en escenas nocturnas o con iluminación compleja, se comporta de forma admirable. El modo automático ya ofrece buenos resultados, y si activamos el modo noche, el terminal aplica un tratamiento que ilumina sin exagerar, manteniendo una buena dosis de realismo.

He podido hacer fotos de paisajes, edificios y retratos que no desentonan al verlas en una pantalla grande. Los cielos salen con volumen, las sombras se equilibran bien y los colores son realistas. También me ha sorprendido su rendimiento de noche, aunque no incorpora OIS, el modo automático ya mejora bastante las tomas con poca luz. Y si activas el modo noche, la escena se ilumina de forma bastante natural sin introducir demasiado ruido.

La cámara frontal también es de 50 mpx, y eso se nota. Los selfies salen con muchísimo detalle, incluso en condiciones de poca luz. Ideal para videollamadas con buena calidad o para usuarios activos en redes sociales. Si eres de los que graban historias a diario o hacen directos, este móvil no te fallará.

Un zoom digital que sorprende

Uno de los aspectos que me generaba más curiosidad antes de probar este vivo X200 FE era su capacidad de zoom. No hablamos aquí de un teleobjetivo óptico tradicional, sino de un sistema de ampliación digital potenciado por algoritmos de inteligencia artificial. A pesar de ello, me ha dejado sensaciones positivas. El dispositivo permite acercamientos progresivos que van desde 2x hasta un sorprendente 100x, lo cual no es habitual en esta gama de precios, ni siquiera en móviles que duplican su coste. Aunque solo el zoom 2x y 5x mantienen una calidad plenamente usable, el terminal saca pecho mostrando hasta dónde puede llegar.

Lo interesante es que el resultado hasta 10x sigue siendo perfectamente válido para subir a redes sociales o ver en el propio teléfono. Incluso a 20x se puede obtener una imagen nítida si el pulso acompaña. A partir de ahí, entra en juego un procesado bastante agresivo que permite distinguir siluetas, carteles o detalles lejanos, aunque ya sin fidelidad real. El nivel de definición a zoom 100x no es comparable al de dispositivos con teleobjetivo periscópico, pero sigue resultando funcional para capturas ocasionales, sobre todo de día y con buena luz.

Eso sí, cuando se amplían esas fotos al verlas en una pantalla grande, se nota el trabajo de software. La IA afina bordes, rellena zonas y reconstruye detalles de forma inteligente, algo que ya hemos visto en otros fabricantes, aunque normalmente en gamas superiores. En la pantalla del móvil, este retoque pasa prácticamente desapercibido y el resultado visual es convincente. No se trata de un zoom para fotografía profesional, pero sí de una herramienta versátil que sorprende por su ambición, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un terminal de tres cifras de precio. El zoom del vivo X200 FE es otro de esos pequeños lujos que elevan la experiencia general.

Rendimiento que cumple muy bien

Si hablamos de fluidez, aquí no hay peros. El vivo X200 FE incorpora el potente procesador MediaTek Dimensity 9300+, uno de los chips más solventes del momento. Durante mi uso no he experimentado ni un solo parón, ni en apps exigentes, ni en juegos pesados. He editado fotos, hecho multitarea intensiva, grabado en alta resolución y reproducido vídeos en streaming sin ningún tipo de problema. Ahora bien, es cierto que cuando le exiges algo el dispositivo se calienta.

La combinación con los 12 GB de RAM y el almacenamiento UFS es ideal para quienes quieren potencia sin sacrificar eficiencia. En términos de benchmarks está casi a la altura los mejores, pero lo importante es que en el uso real, todo va como la seda.

Batería eficiente y carga rápida

Uno de los puntos clave en cualquier móvil actual es la autonomía, y aquí el vivo X200 FE cumple con creces. La batería de 6.500 mAh rinde de forma muy estable y te permnite olvidarte de la autonomía. En mi caso, he logrado acabar días completos con entre un 20 y un 30 % de batería restante, incluso con un uso mixto de redes sociales, cámara, correo, navegación y algo de vídeo. La carga rápida de 90 W es espectacular en la práctica. En poco más de media hora puedes pasar del 0 % al 50 %, lo cual resulta muy útil cuando tienes que salir con prisa.

Una pantalla que cumple con creces

La pantalla del vivo X200 FE es una de las mejores que he probado últimamente en su categoría. Se trata de un panel AMOLED de 6,31 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo que alcanza la nada despreciable cifra de 5.000 nits. ¿Resultado? Un espectáculo visual, tanto en interiores como bajo el sol directo.

Ver contenidos HDR o simplemente navegar se convierte en una experiencia vibrante, con negros profundos, contraste perfecto y una fluidez que hace que todo vuele. Además, incorpora tecnología de atenuación PWM a 2.160 Hz, pensada para reducir la fatiga visual, algo que personalmente valoro muchísimo en días de uso intensivo.

Un software cada vez más pulido

El sistema operativo viene actualizado a Android 15 con la capa Funtouch OS 15. Esta nueva versión ha mejorado mucho en fluidez y organización respecto a sus predecesoras. Hay menos bloatware, mejor gestión de batería y muchas opciones de personalización.

Tiene funciones útiles como clonación de apps, grabación de pantalla, multitarea avanzada, temas y widgets configurables. Además, el sistema se nota rápido. Es una de esas capas que ya no molestan y que incluso pueden gustar a usuarios acostumbrados a Android puro.

Detalles que marcan la diferencia

Uno de los aspectos que valoro en un móvil es que incorpore extras útiles, y aquí vivo ha acertado. El lector de huellas está en el lateral y funciona con rapidez y precisión. También hay reconocimiento facial, aunque menos seguro. Que tenga radio FM y jack de auriculares puede parecer irrelevante para algunos, pero para quienes aún usan auriculares con cable, es todo un punto a favor.

La inclusión de NFC permite pagar con el móvil, y la certificación IP64 da cierta tranquilidad frente a salpicaduras o lluvia ligera. No es sumergible, pero resiste lo suficiente para un uso cotidiano sin que debas preocuparte.

¿Para quién es este móvil?

Después de unas semanas con el vivo X200 FE, lo tengo claro, este es un móvil pensado para quienes buscan una buena cámara, diseño atractivo y fluidez general sin necesidad de pasar a las cuatro cifras. No pretende competir con los modelos top, pero en lo que ofrece, cumple con nota.

Si eres de los que da importancia a la fotografía, valoras una buena pantalla y no quieres complicarte con marcas llenas de capas sobrecargadas, este terminal es muy recomendable. vivo ha sabido equilibrar bien el conjunto y ofrecer algo diferente, funcional y visualmente muy atractivo. Lo mejor de todo es que lo consigue a un coste interesante. Y eso, hoy en día, no es tan habitual como debería. Tiene un precio de 849 euros para su única configuración, la de 12 GB de RAM y 512 Gb de almacenamiento.