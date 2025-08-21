Marcos López analiza en OKDIARIO cómo llega el Atlético de Madrid a la segunda jornada tras su derrota inesperada en Cornellá el pasado fin de semana frente al Espanyol, donde el nuevo proyecto del ‘Cholo’ Simeone dio una sensación catastrofista y recibió mucha crítica después de haber invertido 175 millones en la llegada de nuevos fichajes.