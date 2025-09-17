El último vuelo del tándem, un corto documental dedicado a todas las personas que, con su tiempo, vocación, cariño y pedaladas, trabajan para que nadie se quede atrás, se estrena estos días durante la Semana Europea de la Movilidad.

La inclusión y una ventura se unen en este cortometraje documental que muestra, desde una mirada educativa y emocional, cómo la movilidad sostenible y el deporte pueden convertirse en herramientas de integración y crecimiento personal, especialmente en el ámbito escolar.

El proyecto se enmarca en el lema de esta edición, Movilidad para todos, y busca poner en valor la bicicleta como símbolo de inclusión, solidaridad y participación comunitaria a través de una pequeña historia en la que un viejo tándem, a punto de ser jubilado, realiza su último viaje.

Un viaje muy emocional

En este trabajo, con un alto valor emocional, descubriremos qué hace una bicicleta tan curiosa en una escuela y qué papel ha desempeñado ayudando a los más pequeños que sufren diversidad funcional, como Gonzalo, Natalia, Jaime y Sergio.

David y Pablo, responsables del Plan Verde de Escuela IDEO, se disponen a recorrer 100 kilómetros con un viejo tándem. Se trata de un reto con carácter altruista destinado a recaudar fondos suficientes para comprar un tándem nuevo para el colegio.

La Escuela IDEO es un centro educativo en Madrid que ofrece enseñanza desde Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. Su proyecto pedagógico se basa en metodologías activas, trabajo cooperativo, educación emocional y hábitos de vida saludables.

El valor de unas pedaladas

Con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la actividad física y la creatividad, fomenta en el alumnado valores de convivencia, cooperación y responsabilidad social, preparando el alumnado para construir un mundo mejor.

Durante este viaje, los protagonistas, junto a algunos estudiantes y familias, nos cuentan qué hace una bicicleta tan curiosa en la escuela y el papel que ha desempeñado ayudando a Gonzalo, Natalia, Jaime y Sergio.

La pieza, producida por GameTV en colaboración con Escuela IDEO, trata la diversidad funcional, el deporte, el trabajo en equipo y el esfuerzo desde un punto de vista emotivo y optimista, y que puede verse desde el canal de YouTube de la propia escuela.

Un estreno con vocación social

Sus creadores afirma que El último vuelo del tándem «no sólo es un relato audiovisual, sino también un ejemplo de cómo iniciativas locales y educativas pueden alinearse con los grandes retos europeos en materia de movilidad y sostenibilidad».

Añaden que su estreno «supone una invitación a reflexionar sobre la necesidad de construir una movilidad más inclusiva, saludable y accesible para todos».