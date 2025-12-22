Las tradiciones culturales como la Navidad influyen significativamente en cómo los niños perciben el consumo de carne y el bienestar animal. Es la conclusión de un nuevo estudio de la Universidad de Exeter, publicado en Social Psychological and Personality Science.

En él se demuestra que la infancia es un período crucial donde se negocian valores complejos sobre la aceptabilidad cultural de comer animales. Los resultados revelan que los eventos festivos tradicionales modifican el juicio moral infantil respecto al consumo de carne.

Consumir animales

La investigación evidencia que los niños pequeños muestran mayor preocupación moral por los animales que los adultos. Generalmente, consideran inaceptable comerlos y experimentan conflictos emocionales al pensar en consumir animales por los que sienten afecto.

Sin embargo, cuando se enfatiza la importancia cultural de celebraciones significativas como la cena navideña, los menores aumentan su aceptación del consumo de carne.

Tradición versus ética animal

El estudio reveló que los niños justifican progresivamente la ingesta de proteína animal basándose en la tradición más que en consideraciones de bienestar animal.

Alex Carter, investigador principal y estudiante de doctorado en la Universidad de Exeter, explica que los niños están muy sintonizados con las normas sociales y prácticas grupales. Al participar en eventos culturalmente significativos como la Navidad, aprenden a priorizar las necesidades humanas sobre el bienestar animal.

Los menores gradualmente alinean su razonamiento moral con las expectativas sociales dominantes. Carter señala que, conforme crecen, la exposición repetida al consumo de carne y rituales culturales produce un cambio de perspectiva. Los adolescentes y adultos muestran menos variación en su razonamiento moral sobre comer animales, considerándolo aceptable independientemente del contexto cultural.

Metodología del estudio británico

La investigación se desarrolló en dos fases con participantes del Reino Unido. El primer estudio incluyó 597 personas de entre 8 y 85 años: 130 niños, 145 adolescentes y 154 adultos. El segundo se centró en 168 niños de cuatro a siete años. Los participantes vieron historias mostrando escenarios donde animales eran consumidos durante ocasiones especiales o contextos cotidianos.

Posteriormente, se les preguntó sobre la aceptabilidad de comer esos animales y el valor moral del animal consumido. Los resultados demostraron patrones distintos según grupos de edad. Los adultos tienden a justificar el consumo de carne enfocándose en necesidades biológicas como la salud y proteínas, o en la idea de que comer carne es tradición arraigada, más que en el estatus moral de los animales.

Socialización cultural y alimentación

Los investigadores destacan el papel poderoso de la socialización cultural en moldear actitudes hacia animales y alimentación. Para adultos y adolescentes, el consumo de carne se convierte en práctica rutinaria donde señales culturales adicionales ya no son necesarias para justificarlo. Carter advierte que comer carne se normaliza completamente en etapas posteriores del desarrollo.

Los hallazgos sugieren que asociar alimentos de origen vegetal con ocasiones de alta significación humana podría ser estrategia prometedora para promover hábitos alimentarios sostenibles. Sin embargo, los investigadores reconocen limitaciones en su trabajo al centrarse exclusivamente en tradiciones occidentales como la Navidad.

Necesidad de investigación transcultural

Los autores solicitan exploración adicional sobre cómo diferentes prácticas culturales y religiosas influyen en el desarrollo moral y elecciones alimentarias entre sociedades diversas.

El estudio, titulado Values Over Virtues: How Children Trade Off Their Moral Concern for Animals With the Importance of Human Eating Practices, fue financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social del UKRI mediante una beca de estudiante.

La investigación publicada en diciembre de 2025 abre debate sobre educación alimentaria infantil. Los expertos plantean si las políticas educativas deberían abordar explícitamente la tensión entre tradiciones culturales y consideraciones éticas sobre el bienestar animal, especialmente en contextos de creciente preocupación por sostenibilidad ambiental y derechos animales en sociedades occidentales contemporánea