La Semana Europea de la Movilidad, celebrada cada año del 16 al 22 de septiembre, se ha consolidado como la principal cita continental para promover el cambio hacia formas de transporte más limpias y sostenibles.

En esta cita realizaremos entrevistas exclusivas, mesas redondas y reportajes especiales que marcarán la Semana Europea de la Movilidad en OKGREEN, el portal de medioambiente y sostenibilidad de OKDIARIO.

Beneficios de la movilidad sostenible

Esta iniciativa de la Comisión Europea, que involucra a más de 3.000 ciudades en todo el continente, tiene como objetivo concienciar sobre los beneficios del transporte sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.

Con el lema Combinando nuestros desplazamientos, la edición de este año pone el foco en la multimodalidad y la importancia de combinar diferentes medios de transporte sostenible para crear un sistema de movilidad más eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente.

Debates sobre movilidad sostenible

OKDIARIO, a través de su portal especializado en sostenibilidad y medioambiente OKGREEN, tratará informativamente la Semana Europea de la Movilidad con un programa de contenidos que incluye entrevistas exclusivas, mesas redondas de alto nivel y reportajes especializados.

Todas las actividades serán retransmitidas en directo a través de la página principal de OKDIARIO y sus redes sociales, para reflejar estos debates cruciales para el futuro de la movilidad en España.

Protagonistas de primer nivel

El programa arranca con la entrevista exclusiva a Jorge Rodrigo Domínguez, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, quien será entrevistado por Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

Esta conversación promete abordar los grandes retos de la movilidad en la región más poblada de España y las estrategias autonómicas para avanzar hacia un transporte más sostenible.

Movilidad en vehículos altamente automatizados

La primera mesa de debate, titulada Movilidad en vehículos altamente automatizados, reunirá a cuatro expertos de máximo nivel: Luis Miguel Torres, director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid; Carlos García Gimeno, corporate director & CFO de Moove Cars; José Ignacio Moya, director general de Faconauto; y José Manuel Barrios, responsable de Digitalización y Soluciones de Applus+ IDIADA. La mesa será moderada por Antonio Quilis, director de OKGREEN.

El sector privado toma la palabra

La segunda mesa redonda, Transición hacia la movilidad sostenible: cómo las empresas descarbonizan el transporte, contará con la participación de representantes de empresas líderes en la transformación del sector.

Carlos Bermúdez, gerente de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento de Repsol; José Antonio León Capitán, director de comunicación de Renault Group España; y Reinaldo Baldino, senior Business Development Manager de BusForFun, debatirán las estrategias empresariales para la descarbonización del transporte. La mesa será moderada por Andrea Aguado, directora de OKMOTOR.

Reportajes que marcan tendencia

Complementando las entrevistas y mesas redondas de esta semana, OKGREEN y OKDIARIO publicaráN una serie de reportajes especializados que abordarán aspectos clave de la movilidad sostenible.

Entre los temas a tratar estarán Rutas escolares seguras: cuando la movilidad sostenible protege a nuestros niños, que analizará la importancia de crear entornos seguros para los desplazamientos de los menores; Así son las nuevas señales de tráfico de la DGT adaptadas a bicicletas, patinetes y energías limpias, explicarando las novedades normativas; y Sano, sostenible y rentable: descubiertos nuevos beneficios de montar en bicicleta, que explorará las múltiples ventajas de la movilidad activa.

Esta programación centra el debate sobre sostenibilidad y movilidad, ofreciendo a los lectores de OKDIARIO y a los ciudadanos, empresas e instituciones un espacio privilegiado para conocer las últimas tendencias y soluciones en el camino hacia un transporte más limpio y eficiente.

PROGRAMA

Entrevista a Jorge Rodrigo Domínguez

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid será entrevistado por Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

Mesa de debate «Movilidad en vehículos altamente automatizados»

Luis Miguel Torres, director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid

Carlos García Gimeno, corporate director & CFO de Moove Cars

José Ignacio Moya, director general de Faconauto

José Manuel Barrios, Responsable de Digitalización y Soluciones de Applus+ IDIADA

Modera: Antonio Quilis, director de OKGREEN

Mesa redonda: «Transición hacia la movilidad sostenible: cómo las empresas descarbonizan el transporte»