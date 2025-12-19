HEINEKEN España suma Jaén a su red de última milla, presente ya en 10 ciudades españolas

HEINEKEN España sigue avanzando en su ambiciosa agenda de sostenibilidad al integrar la ciudad de Jaén en su pionero proyecto de última milla. Este nuevo hito acerca a la compañía a su objetivo de ser net zero en toda su cadena de valor para 2040, transformando la distribución de la cerveza, desde el campo al bar, con soluciones de bajas emisiones. Un compromiso que refleja cómo HEINEKEN España, con su visión global, enfoca la experiencia de un gran grupo para impulsar el progreso y las oportunidades directamente en el ámbito local, como sucede ahora en Jaén y en el resto del país.

Gracias al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Jaén, y en el marco de la firma del convenio de colaboración celebrado hoy, HEINEKEN España incorpora un vehículo eléctrico a su proyecto de última milla en la ciudad para una reducción estimada de 1,62 toneladas de CO2 al año, cifra que se duplicará con la entrada en servicio de un segundo vehículo. Esta acción en Jaén no solo fortalece la red nacional de última milla de HEINEKEN España, sino que también pone de relieve cómo las iniciativas adaptadas a cada territorio son clave para la innovación y el crecimiento de la compañía a escala global.

La presentación oficial del vehículo y del acuerdo tuvo lugar hoy en la Plaza de Santa María, con la Catedral como telón de fondo, con la presencia del alcalde de Jaén, Julio Millán y Ada Bernal, directora de Relaciones Institucionales de HEINEKEN España “Con la expansión de nuestro proyecto última milla a Jaén, damos un impulso tangible a nuestra visión de ser net zero en toda la cadena de valor para 2040, en el marco de nuestra estrategia global de sostenibilidad ‘Brindando un Mundo Mejor’. Esta iniciativa no solo optimiza nuestra distribución con vehículos eléctricos, sino que también refleja nuestro compromiso con el medio ambiente y con la creación de ciudades más responsables y habitables, en colaboración con las autoridades y nuestros socios distribuidores,” ha declarado Ada Bernal, directora de Relaciones institucionales en Andalucía en HEINEKEN España.

En este sentido, Julio Millán ha destacado el importante compromiso ambiental que HEINEKEN España tiene con la capital, con una fábrica que funciona con 100% energía renovable, la primera de España y una de las más importantes de Europa. “Tenemos que aplaudir el trabajo por Jaén de HEINEKEN, con una factoría que lleva varias generaciones de trabajadores y trabajadoras y con un concepto de responsabilidad social ligado especialmente a la sostenibilidad y a la eficiencia ambiental de su proceso productivo al que se suma la flota que forma parte de su proyecto de última milla. Se ha convertido en un referente de apuesta por Jaén, una firma internacional que ha creído en esta provincia y en esta ciudad, que sabe el importante mensaje de confianza en las y los jiennenses que da y su ciudad y su Ayuntamiento celebra con ellos y apoya cada proyecto e iniciativa que ponen en marcha. HEINEKEN es parte de Jaén y así la sentimos”, subraya.

Un pionero proyecto nacional en expansión

Jaén ha sido la última incorporación al proyecto de última milla de HEINEKEN España que arrancó en 2021. 2024 fue un año de grandes avances en materia de distribución sostenible, sumando ciudades como Cádiz, Ciudad Real, Tortosa, Sitges o la Comunidad de Madrid (Leganés, Móstoles y Pozuelo de Alarcón). El presente año 2025 consolida esta apuesta con la llegada a Jaén y ambiciosos planes para el próximo ejercicio. De esta manera, HEINEKEN España incorpora estos proyectos a otras regiones donde ya realiza repartos con vehículos adaptados a la zona y de bajas emisiones como son Sevilla, Madrid, Málaga, Córdoba o Bilbao.