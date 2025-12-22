Estas fiestas navideñas son también días de mucho trabajo y ajetreo para Papá Noel y los Reyes Magos, que tienen en sus manos la importante misión de traer juguetes y otros regalos a los niños y niñas de todo el mundo que se lo han ganado con su esfuerzo en el colegio y por haberse portado bien en casa durante todo el año.

Para facilitarles la tarea, tanto a Sus Majestades de Oriente como al habitante más ilustre del Polo Norte, desde OKGREEN hemos preparado esta minuciosa investigación para conocer cuáles son los juguetes sostenibles que más están pidiendo los niños españoles en sus cartas y en las conversaciones con sus familias.

Y no serán pocos los juguetes sostenibles que haya que repartir. Hablamos de un mercado en plena expansión con un tamaño que en estos momentos supera los 25.000 millones de dólares a nivel global, cifra que se seguirá incrementando en los próximos años hasta alcanzar los 63.000 millones en 2034, según un informe de Business Research. Entre las empresas españolas más destacadas se encuentran las que detallamos a continuación.

Para bebés

Dos jóvenes y emprendedoras hermanas de Barcelona son las creadoras de Oli & Carol, una empresa de juguetes sostenibles para bebés.

«Creemos en el poder que tienen los niños para dar forma a nuestro futuro y por eso queremos iniciarles en mensajes importantes que tienen que ver con valores como el respeto por el medioambiente y la práctica de un estilo de vida saludable», explican desde la marca.

Sus productos se fabrican con caucho 100% natural, y además están pintados a mano con pigmentos naturales y libres de plásticos. De cara a las Navidades, la marca recomienda echar un vistazo a sus packs combinados y compuestos por varios de sus juguetes. También menciona su último lanzamiento, Mealtime, una vajilla sostenible de madera de hevea, libre de plásticos y diseñada para acompañar los primeros aprendizajes en la mesa.

Piezas de madera

Grapat lleva diez años diseñando materiales de juego sin instrucciones a través de piezas de madera que permiten a cada niño construir su propio universo.

Para esta empresa familiar, «un juguete es un material vivo, hecho despacio, con madera que conserva sus vetas y con el deseo de que pueda pasar de una infancia a otra». Son piezas pintadas a mano y, como están pensadas para durar toda la vida, acumulan con orgullo las «señales de sus aventuras».

Juguetes recomendados

Entre los juguetes recomendados por Grapat para estas Navidades destacan:

Serendipity, una torre apilable llena de color con ocho piezas con las que idear personajes, expresiones y combinaciones infinitas, incluso para los más pequeños

Woodland, un set de construcción con tubos y pasarelas para levantar casas y bosques, perfecto para el juego más físico y experimental.

Moonlight Tale, un cuento nocturno de 22 piezas que invita a imaginar historias y explorar el juego simbólico.

Sostenibilidad integral

Edukatoys es una tienda online especializada en juguetes ecológicos de madera y de cartón, con una mirada integral sobre la sostenibilidad.

«Nos fijamos en el origen del juguete (quién lo produce, cómo lo produce); nos preocupamos por su diseño, adaptación y características; nos interrogamos sobre sus posibilidades y potencialidades según quién lo va a recibir y nos planteamos la vida del juguete después de su uso efectivo (reciclaje)», explican sus responsables.

Valores de una marca sostenible

La tienda recomienda que echemos un vistazo a todos los juguetes de su catálogo que han sido producidos en España. Todos ellos comparten los valores de esta marca sostenible, basados en cuatro puntos:

Sostenibilidad , priorizando juguetes ecológicos como parte de la educación ambiental

, priorizando juguetes ecológicos como parte de la educación ambiental Creatividad , ofreciendo materiales que no imponen una única forma de ver el mundo y de jugar.

, ofreciendo materiales que no imponen una única forma de ver el mundo y de jugar. Educación , facilitando herramientas que acompañan el desarrollo global del niño.

, facilitando herramientas que acompañan el desarrollo global del niño. Originalidad, apostando por juguetes que despiertan curiosidad tanto en los niños como en los adultos

Juegos de mesa

Además de juguetes para los más pequeños, también hemos incluido en esta recopilación dos juegos de mesa pensados para un público juvenil —y que también son interesantes para los padres— que encajan con una mirada ecosocial y que ofrecen aprendizaje, cooperación y reflexión.

Consortium es un juego colaborativo diseñado para acercar a los jóvenes las propuestas de las economías transformadoras. «La sostenibilidad social y ambiental forma parte esencial de estas economías», resaltan desde la plataforma para la innovación socioeconómica Nittúa, que es la responsable de esta iniciativa.

Todos ganan

En este juego, sólo es posible ganar si todos los jugadores ganan. Los participantes deben ponerse de acuerdo para buscar la mejor solución a los retos y conflictos que surgen durante la partida.

Por otro lado, y como destacan desde Nittúa: «Consortium predica con el ejemplo. Su producción se ha realizado de manera coherente con sus contenidos».

«El vecindario de Benimaclet —barrio de Valencia capital— aportó plásticos de colores reutilizados con los que se fabricaron las fichas; las cajas contenedoras las elabora una empresa comprometida que incorpora técnicos de inserción laboral para colectivos en riesgo de exclusión; el montaje de las piezas lo realizó un centro especial de empleo de personas con discapacidad intelectual, y otro centro similar se ha encargado de la distribución», añade la plataforma.

Ubuntu

Curiosamente, es otra empresa valenciana, Ecoevent, la creadora de Ubuntu, un juego de mesa que bien podríamos definir como el Trivial de la sostenibilidad.

«Se trata de un juego participativo y una experiencia lúdico-educativa que promueve valores universales de respeto, solidaridad y cooperación, entre otros. Con Ubuntu se puede descubrir, aprender y poner a prueba nuestros conocimientos en ciencias naturales, sociales, economía, sociología, cultura, alimentación, salud, etc.», detallan sus responsables.

En definitiva, los Reyes Magos y Papá Noel tienen mucho y muy bueno donde elegir para regalar a los niños un juguete con el que no sólo se divertirán, sino que también aprenderán el significado profundo de estas fiestas: al fin y al cabo, la Navidad es la celebración del amor, y proteger el planeta es el mayor acto de amor por la humanidad que podemos imaginar.