Naturgy ha renovado su máxima calificación A-List en la categoría Clima del índice CDP, consolidándose como una de las empresas líderes globales en gestión climática.

Este reconocimiento sitúa a la energética española en el selecto 2% de compañías que alcanzaron la máxima distinción entre las más de 21.000 evaluadas durante 2025.

Índice Carbon Disclosure Project

El índice Carbon Disclosure Project (CDP) es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada en 2000 que gestiona el sistema mundial de divulgación ambiental más completo del planeta.

CDP evalúa la transparencia y el desempeño de empresas, ciudades y gobiernos en cambio climático, seguridad hídrica y deforestación, siendo utilizado por más de 680 inversores institucionales que gestionan activos superiores a 130 billones de dólares.

La distinción de Naturgy en el índice CDP premia los resultados de una estrategia que ha permitido reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero en un 44% desde 2017, además de rebajar la intensidad de CO₂ en generación eléctrica en un 40% durante el mismo periodo. Estos datos alinean a la compañía con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.

Evaluación rigurosa

El sistema de calificación CDP analiza cuestionarios detallados que las empresas responden anualmente sobre gobernanza climática, gestión de riesgos, objetivos de reducción de emisiones y verificación externa de datos. La calificación A-List reconoce específicamente a las organizaciones que demuestran liderazgo ambiental mediante acciones concretas y resultados medibles.

Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, ha destacado que «este nuevo reconocimiento de CDP refuerza la validez de nuestra estrategia y el compromiso que asumimos hace años con la mitigación del cambio climático».

La directiva subrayó que la A-List Clima acredita que la compañía está contribuyendo activamente a la transición energética mediante la integración de renovables, innovación y transparencia.

Plan de Sostenibilidad

El Plan de Sostenibilidad 2025-27 de Naturgy contempla más de 70 objetivos ambientales, sociales y de gobernanza integrados en la estrategia corporativa. La compañía publica anualmente su huella de carbono verificada externamente e integra las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) para garantizar la transparencia en la gestión de riesgos climáticos.

Durante 2024, Naturgy redujo un 27% su huella de carbono para los tres alcances respecto al año base de 2017, demostrando una mejora consistente en sus métricas ambientales. Este avance se produce en el contexto de la entrada en vigor de las Normas Europeas de Información en Materia de Sostenibilidad (NEIS).

Inversión renovable

En los primeros seis meses del año, la energética realizó inversiones operativas por 900 millones de euros dirigidos fundamentalmente al desarrollo de energías renovables y al refuerzo de sus redes de distribución. Estas infraestructuras resultan clave para impulsar la transición energética en los mercados donde opera Naturgy.

La inversión ha permitido aumentar la capacidad renovable instalada hasta los 7,7 GW tras la puesta en operación de nuevas instalaciones en España, Australia y Estados Unidos. La compañía prevé seguir incrementando su peso renovable en el mix energético mediante el impulso del biometano y soluciones innovadoras de almacenamiento energético.

Referente internacional

El modelo de negocio de Naturgy se sustenta en la apuesta por las energías renovables de gas y electricidad junto con la eficiencia energética. Este reconocimiento avala la resiliencia de su estrategia y su contribución efectiva a los objetivos climáticos globales establecidos en el Acuerdo de París.

El nuevo Plan Estratégico de Naturgy mantiene la apuesta por la sostenibilidad y continuará con los esfuerzos en reducción de emisiones, apoyo a la biodiversidad y mejora del capital natural. La compañía afronta los próximos años con objetivos ambiciosos que refuerzan su posición como referente en la transición energética.

El desempeño de Naturgy en materia social, medioambiental y de buen gobierno ha sido reconocido por los principales índices y rankings del mundo, entre los que se encuentran FTSE4Good y la agencia MSCI, consolidando su reputación como empresa comprometida con la sostenibilidad.