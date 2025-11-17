Naturgy ha recibido por octavo año consecutivo la máxima calificación triple A en sostenibilidad otorgada por la agencia Morgan Stanley Capital Internacional, más conocida como MSCI.

Este reconocimiento sitúa a la compañía energética española como la empresa del país que mantiene esta distinción de forma ininterrumpida durante más tiempo, desde que la agencia se la concedió por primera vez en 2017. La calificación valora la resiliencia de las compañías frente a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza a largo plazo.

El rating MSCI ha destacado especialmente tres ámbitos en los que Naturgy sobresale respecto a sus competidores del sector energético. En primer lugar, reconoce la menor huella de carbono que ha conseguido la empresa a través de su estrategia de reducción de emisiones.

Además, valora positivamente el liderazgo en prácticas de gobernanza corporativa y la política de seguridad y salud laboral que la compañía ha implementado tanto para sus empleados como para sus contratistas.

Compromiso medioambiental y neutralidad climática

La puntuación más alta de Naturgy corresponde precisamente al ámbito medioambiental, donde la agencia internacional ha reconocido el ambicioso objetivo de reducción de emisiones que la compañía se ha fijado para 2030.

Igualmente relevante resulta el compromiso con la neutralidad climática para 2050, una meta que sitúa a la energética en línea con los Acuerdos de París. MSCI también ha puesto en valor la inversión prevista por Naturgy en el desarrollo de plantas de biometano, una tecnología que permite aprovechar residuos orgánicos para producir gas renovable.

En materia de seguridad laboral, la agencia de calificación ha destacado que el 92,5% de las instalaciones de Naturgy están certificadas según la norma internacional ISO-45001. Esta certificación abarca aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y la política de la compañía se extiende también a sus contratistas bajo la supervisión de un comité directivo específico. Estas prácticas han sido reconocidas como referentes dentro del sector energético global.

Reducción efectiva de la huella de carbono

Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, ha afirmado que recibir la máxima calificación por sus prácticas en sostenibilidad supone un reconocimiento que refuerza el compromiso medioambiental de la organización.

Según Rodríguez, este logro refleja el esfuerzo colectivo por integrar la sostenibilidad en cada decisión estratégica y representa una señal clara de que la compañía avanza por el camino correcto. La directiva ha subrayado que el objetivo no es sólo cumplir con los criterios establecidos, sino liderar con el ejemplo y generar un impacto positivo duradero en las comunidades donde operan.

Los datos respaldan este compromiso: en 2024, Naturgy redujo un 27% su huella de carbono para los tres alcances respecto al año base 2017. Este avance se ha producido tras la entrada en vigor de las Normas Europeas de Información en Materia de Sostenibilidad, que establecen requisitos más exigentes para las empresas.

Durante los primeros seis meses de 2025, la compañía realizó inversiones operativas por valor de 900 millones de euros dirigidas fundamentalmente al refuerzo de sus redes energéticas y al desarrollo de energías renovables.

Apuesta decidida por las energías renovables

Estas inversiones han permitido a Naturgy aumentar su capacidad renovable instalada hasta alcanzar los 7,7 gigavatios tras la entrada en operación de nuevas instalaciones en España, Australia y Estados Unidos.

El nuevo Plan Estratégico de la compañía mantiene la apuesta por la sostenibilidad como eje vertebrador y continuará con los esfuerzos en materia de reducción de emisiones, apoyo a la biodiversidad y mejora del capital natural. Entre los objetivos sociales, destaca la meta de alcanzar un 40 % de mujeres en puestos directivos.

La estrategia de Naturgy también contempla extender a prácticamente la totalidad de su cadena de suministro los exigentes estándares en materia de sostenibilidad que aplica internamente.

El desempeño de la compañía ha sido reconocido por otros índices y rankings internacionales de referencia, entre los que se encuentran FTSE4Good y CDP. Estos reconocimientos consolidan a Naturgy como referente del sector energético español en el camino hacia un modelo de negocio más respetuoso con el medioambiente y socialmente responsable.