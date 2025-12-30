Este último año no pasará a la historia por sus logros medioambientales, a juicio de las principales organizaciones ecologistas. Así lo han manifestado a la agencia Europa Press representantes de Greenpeace, WWF y Amigas de la Tierra, que consideran que en 2025 se produjeron “pocos avances” en este ámbito.

Las ONG se muestran especialmente críticas con la «decepcionante» Cumbre del Clima de Belém (Brasil) y también alertan de las consecuencias de la «ola de desregulación» que, a su juicio, está poniendo en marcha la Unión Europea. La parte positiva es el aumento de la movilización ciudadana, que consideran clave en varias sentencias a favor de la justicia climática.

Para las organizaciones ecologistas, 2025 ha estado marcado por la salida de España de la sequía de larga duración el pasado mes de junio, gracias al carrusel de borrascas de la primavera, que la convirtió en la quinta más lluviosa desde 1961 y la tercera más húmeda del siglo XXI, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Protección del lobo

El debate sobre la protección del lobo ibérico ha sido otra de las grandes polémicas medioambientales del año. En marzo de 2025 se aprobó la rebaja de su protección al norte del río Duero, lo que ha permitido la reactivación de los llamados controles letales, es decir, la autorización para abatir ejemplares en el marco de la gestión de la especie y los conflictos con la ganadería.

Los ecologistas explican que el Gobierno debe mandar todavía su informe sexenal de la especie a Bruselas, documento que aclarará de forma oficial la situación del lobo. Por otro lado, el Tribunal Constitucional debe resolver un recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la citada rebaja en la protección del lobo ibérico.

Energía nuclear

En cuanto al calendario nuclear, las ONG interpretan que el programa de cierre seguirá su curso durante 2026, a menos que el Ejecutivo decida dar su aprobación a la prórroga de la central de Almaraz (Extremadura), que de momento tiene previsto su cierre entre 2027 y 2028.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido información a los titulares de la central para elaborar su informe preceptivo. Durante el último año, el Gobierno ha remarcado sus tres líneas rojas en esta materia:

No tomar decisiones que supongan costes extra a los ciudadanos.

a los ciudadanos. Garantizar la seguridad d e las centrales.

e las centrales. Garantizar también la seguridad del suministro eléctrico.

Incendios forestales

Greenpeace, WWF y Amigas de la Tierra se muestran de acuerdo en que el gran desastre medioambiental del año ha sido la oleada de incendios de agosto, que en pocas semanas elevó la cantidad de hectáreas consumidas por el fuego en España a más de 330.000.

Dicha cifra convirtió a 2025 en el año con los incendios más virulentos en el país desde al menos 1994. Entre otras consecuencias, la crisis de los incendios motivó la puesta en marcha del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que continuará su desarrollo en 2026.

Tratado de los Océanos

A nivel internacional, Francia acogió en junio la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, en la que trató de impulsar la protección de los océanos a través, sobre todo, de la firma del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, conocido también como Tratado de los Océanos.

Si bien no salió adelante en ese momento, a lo largo de los meses posteriores se ha conseguido superar el objetivo de 60 ratificaciones para que el texto entrara en vigor, algo que hará definitivamente el 17 de enero de 2026.

En este contexto, el Gobierno ha anunciado la próxima creación de cinco nuevas áreas protegidas en el litoral español, por lo que incrementará hasta el 25,7% el porcentaje de áreas marinas españolas protegidas.

Cumbre del Clima

Menos éxito tuvo la Cumbre del Clima celebrada en noviembre en Belém (Brasil), donde a pesar de los intentos de muchos países, no se pudo aprobar una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, tal y como pedían las organizaciones ecologistas y más de 80 países.

Para las entidades ecologistas, una de las pocas noticias positivas de la última COP fue el establecimiento de un Mecanismo de Transición Justa dentro del Programa de trabajo sobre Transición Justa.

El objetivo de dicho mecanismo será mejorar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el fomento de la capacidad y el intercambio de conocimientos, y permitir transiciones justas, equitativas e inclusivas.

Greenpeace

Al margen de estos temas, la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha destacado que durante 2025 se ha podido ver el poder de la movilización ciudadana en temas como las sentencias internacionales y europeas «a favor de la justicia climática»; y la paralización de macroproyectos como la granja de Noviercas.

Asimismo, Saldaña ha lamentado haber tenido que asistir al «horror del genocidio» cometido por Israel en Gaza y ha puesto en valor que «millones de personas» hayan salido a la calle a defender la paz.

También ha celebrado anuncios como la futura puesta en marcha de un abono único de transporte así como el descarte del proyecto de ampliación del Museo Guggenheim de Bilbao «que amenazaba con destruir la Reserva de la Biosfera de Urdaibai».

WWF y Amigas de la Tierra

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha indicado que, si bien los gobiernos han intentado «bloquear» los avances medioambientales durante este año, la sociedad «ha seguido avanzando». Entre otros ejemplos, ha citado el crecimiento de las energías renovables, «que ya suponen más del 30% de la electricidad» del mundo.

Tanto Del Olmo como la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, han destacado la «ola de desregulación» que está llevando a cabo la Unión Europea (UE) y que ya está «debilitando» algunas normativas ambientales.

Como Saldaña y Del Olmo, Ruibal también ha destacado el papel de la ciudadanía «que sí se preocupa por el cambio climático, que no cae en el negacionismo y que se implica en las soluciones existentes», según sus palabras.