Dhamma Energy México, parte del grupo DH2 Energy, ha sido adjudicada con 440 MW de potencia nominal para desarrollar tres proyectos fotovoltaicos en el estado de Hidalgo.

La adjudicación se realizó en el marco de la primera Convocatoria de Proyectos Privados de Generación 2025, impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Energía (SENER), que otorgó un total de 3.000 MW de nueva capacidad renovable.

Los tres proyectos solares, denominados Hidalgo 1, Hidalgo 2 e Hidalgo 3, se desarrollarán como instalaciones colindantes conectadas a un mismo punto de interconexión.

Esta configuración optimiza la incorporación de capacidad renovable al Sistema Eléctrico Nacional y facilita la gestión técnica de los parques fotovoltaicos. La entrada en operación comercial está prevista entre junio y diciembre de 2028.

Siete años de apuesta estratégica

La adjudicación culmina más de siete años de trabajo continuo de desarrollo en los que Dhamma Energy México apostó de forma decidida por Hidalgo como región estratégica.

Esta zona se caracteriza por su dinamismo industrial y creciente demanda energética, convirtiéndola en un área prioritaria para el fortalecimiento del sistema eléctrico mexicano.

Los proyectos contribuirán a reforzar la confiabilidad, seguridad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional, incrementar la capacidad de generación renovable y acompañar el crecimiento económico de la región. Además, se alinean con los objetivos nacionales de transición y justicia energética establecidos en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Liderazgo en la región Central

Pierre-Yves Gary, director general de LATAM del grupo, destacó la relevancia estratégica de esta adjudicación: «Es el resultado de más de siete años de trabajo técnico y de diálogo con las autoridades, y refleja la confianza del Gobierno de México, a través de SENER, en proyectos que aportan valor real al Sistema Eléctrico Nacional. Hidalgo es una región clave para atender el crecimiento de la demanda».

Los proyectos de Dhamma Energy México, que alcanzarán el estado Ready to Build en el primer trimestre de 2026, se ubican en la región Central del sistema eléctrico mexicano. Esta zona es considerada prioritaria para el fortalecimiento de la confiabilidad del suministro eléctrico nacional debido a su alta concentración industrial y demanda energética.

Único adjudicatario regional

En la convocatoria, Dhamma Energy México alcanzó una cobertura del 80% de la capacidad disponible para ofertar en la región Central. Los tres proyectos fotovoltaicos adjudicados representan la totalidad de la capacidad aprobada en esta zona eléctrica, situando a la compañía como el único desarrollador adjudicatario en esta región dentro de la convocatoria.

La adjudicación confirma la confianza institucional en proyectos que aportan valor al sistema eléctrico mediante la incorporación ordenada de nueva capacidad de generación renovable. También refuerza la infraestructura eléctrica y contribuye al cumplimiento de los objetivos nacionales de transición energética establecidos por el gobierno mexicano.

Hidrógeno verde en el horizonte

Esta adjudicación refuerza la estrategia de largo plazo del grupo DH2 Energy en México, donde la energía solar fotovoltaica constituye un pilar fundamental para el desarrollo futuro de proyectos de hidrógeno verde a gran escala. Estos proyectos están destinados a la descarbonización industrial y al fortalecimiento de la soberanía energética del país.

En paralelo a su cartera solar, el grupo cuenta con un pipeline de proyectos de hidrógeno verde en fase de desarrollo que incluye Sinaloa H₂ con 1.000 MW de capacidad fotovoltaica asociada y 780 MW de electrólisis, Tamaulipas H₂ con 1.700 MW fotovoltaicos y 1.325 MW de electrólisis, y Nuevo León H₂ con 1.430 MW fotovoltaicos y 1.115 MW de electrólisis.

Trayectoria consolidada

Este conjunto de proyectos posiciona a DH2 Energy y Dhamma Energy México como uno de los desarrolladores con mayor cartera de hidrógeno verde en el país.

Con 13 años de presencia en México y un pipeline de proyectos eléctricos en desarrollo de aproximadamente 4 GW, la compañía impulsa iniciativas que contribuyen a la descarbonización y a la emergencia de nuevos sectores económicos en México.