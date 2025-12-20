Ya es Navidad y nuestra báscula lo sabe: son días para celebrar junto con nuestros familiares y seres queridos, a ser posible alrededor de una buena mesa repleta de alimentos. Turrones, mazapanes, polvorones, langostinos, embutidos, cordero, cochinillo… Nadie dijo que fuera fácil, pero habrá que hacer un esfuerzo, sobre todo por las horas de cocina y amor dedicadas.

En OKGREEN tenemos muy claro que hay que disfrutar del momento, sobre todo tras un duro año de esfuerzo y trabajo. Pero esto es perfectamente compatible con darle un toque más consciente al menú, incorporando, por ejemplo, alimentos ecológicos y de proximidad. Porque sí, la Navidad puede seguir siendo deliciosa y, al mismo tiempo, más saludable y sostenible.

No olvidemos que los alimentos ecológicos no sólo saben mejor que los convencionales, sino que, además, están libres de pesticidas y otras sustancias tóxicas. Y si además son de producción local, contribuimos a crear riqueza en nuestro entorno, así como a preservar la cultura y la tradición artesana. Para ponértelo todavía más fácil, aquí te dejamos unas cuantas recomendaciones.

Regala Madrid

Si vives en la Comunidad de Madrid, te sugerimos que eches un ojo a la campaña Para Navidad, regala Madrid que ha puesto en marcha, por sexto año consecutivo, el ejecutivo autonómico, junto a la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid (ASEACAM), para animar a los madrileños a consumir alimentos regionales.

Para tal fin, se han puesto a la venta 2.500 cestas de Navidad 100% madrileñas, con 46 productos diferentes de 26 empresas participantes. «Hay nueve lotes, cuyos precios oscilan entre los 24 y los 95 euros en función de su contenido, pudiendo elegir entre vino, aceite, frutos secos, chocolate, queso, miel, turrón y otros alimentos de origen local», destacan desde la comunidad.

Muchos de estos productos cuentan con el sello M Producto Certificado, con el que el Gobierno regional avala la calidad y trazabilidad de lo que se produce, elabora o envasa en la Comunidad de Madrid. Los surtidos ya pueden adquirirse en los principales establecimientos de BM Supermercados, Carrefour y Alcampo, donde seguirán a la venta hasta el 31 de diciembre o fin de existencias.

Supermercado ecológico

Otra interesante opción es pasarte por alguno de los supermercados ecológicos existentes. Entre ellos se encuentra Espacio Orgánico, que dispone de dos establecimientos en Alcobendas y Majadahonda, respectivamente.

«Somos algo más que un supermercado ecológico, que también, somos una empresa familiar comprometida con la ecología, la salud y el bienestar que, además de vender productos bio, hace divulgación para concienciar a la sociedad», destacan desde su departamento de comunicación.

Productores locales

Espacio Orgánico colabora de forma estrecha con productores locales de Madrid y de otras regiones cercanas. Cada Navidad ofrece una gama especial de platos preparados de carne. Este año, además, propone tres productos navideños:

Turrón de pistacho sin azúcar ni edulcorantes añadidos (Artipa).

de pistacho sin azúcar ni edulcorantes añadidos (Artipa). Panettone bio de espelta y chocolate (Pasticeria Venecia).

bio de espelta y chocolate (Pasticeria Venecia). Polvorones sin gluten, veganos y con eritritol (Massaxuxes).

Pioneras

Ecocentro es una de las empresas pioneras de la alimentación ecológica con más de 30 años a sus espaldas en la ciudad de Madrid. La empresa cuenta con dos restaurantes bio vegetarianos y dos tiendas de alimentos, además de otros servicios relacionados con el sector.

Su supermercado dispone de una variada selección para estas fiestas que incluye desde dulces navideños, chocolates, bebidas ecológicas y alternativas vegetales, hasta básicos de despensa para quienes quieran incorporar productos más sostenibles a su dieta.

Además, su restaurante ha diseñado un Menú Degustación Especial de Fiestas. «Se trata de un menú elaborado con ingredientes ecológicos, frescos y de temporada, que busca poner en valor la creatividad culinaria y los sabores reconfortantes propios de estas fechas. Cada plato ha sido creado con un enfoque cuidadoso y sostenible, ofreciendo una combinación de texturas, colores y aromas que invita a disfrutar de una celebración más consciente», detallan desde el departamento de comunicación de Ecocentro.

Plataforma digital

Por último, recomendamos echar un vistazo a Proxi+, una plataforma digital gratuita que conecta a consumidores conscientes con pequeños productores y artesanos que elaboran productos ecológicos y kilómetro cero de alta calidad. Básicamente, funciona como un mapa de productores unido a un buscador online.

«Proxi+ ayuda a descubrir a pequeños productores que cuidan lo que hacen y que trabajan con sus propias manos, su propio ganado, sus propios campos. A artesanos que fabrican bajo demanda con materias primas de proximidad. Facilita comprar como antes, conociendo el origen real de cada alimento», explican desde Clickoala, entidad responsable de la iniciativa.

«Proxi+ es también una manera de conectar con la economía local. Fomenta la proximidad que, en esencia, es sostenible, pues significa menos transporte y químicos, y también más sabor, cuidado y respeto por la manera de producir», concluyen desde Clickoala.