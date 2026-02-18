Mercamadrid ha dado un paso decisivo en su camino hacia el residuo cero con la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión integral de residuos orientado a la economía circular.

La principal plataforma de distribución alimentaria de España aspira a convertirse en el primer mercado de alimentos frescos completamente circular de Europa, con el objetivo de valorizar más del 90% de los residuos generados en el recinto en un plazo de cinco años.

Alianza estratégica

Para lograrlo, la unidad alimentaria ha suscrito una alianza estratégica con PreZero, proveedor internacional de servicios ambientales con amplia experiencia en el sector.

Esta colaboración, fruto de un proceso de licitación, permitirá transformar los residuos en materias primas secundarias que puedan reincorporarse a la cadena productiva, evitando así su destino final en vertedero.

Una década de avances

Los datos avalan la trayectoria del proyecto. En 2025, el 74% de los residuos generados en Mercamadrid fueron valorizados, una cifra que refleja el progreso acumulado en la última década. Del total gestionado ese año, el 52% correspondió a biorresiduos, el 30% a papel y cartón, y el 18% restante se distribuyó entre madera, plásticos y pórex.

Con el nuevo modelo, la plataforma amplía también las fracciones de residuos sometidas a reciclaje. Se incorporarán dos nuevas categorías al circuito de separación: los envases domésticos ligeros y los flejes, cuya recogida requerirá el despliegue de nuevos cubos de segregación y una operativa específica en los mercados centrales. Estas medidas se acompañarán de campañas de información y sensibilización ambiental dirigidas a empresas y usuarios del recinto.

Mejoras tecnológicas en el ecoárea

El plan contempla inversiones significativas en la ecoárea, la instalación donde se depositan y clasifican los residuos de la unidad alimentaria. Entre las mejoras previstas figuran un nuevo punto de control previo al triaje, una segunda prensa de residuos más ágil y eficiente, y la remodelación de la línea 2, que permitirá automatizar la recuperación de materiales procedentes del flujo de fracción mezcla.

Estas actuaciones técnicas se combinan con un refuerzo de los sistemas de seguridad y protección de la instalación, con especial atención a la prevención y protección contra incendios. El conjunto de inversiones busca garantizar que el proceso de valorización sea más robusto, seguro y eficiente en todas sus fases.

Digitalización e inteligencia aplicada

La digitalización integral de la operativa constituye uno de los pilares del nuevo modelo. Se implantarán contenedores inteligentes capaces de identificar la empresa que deposita el residuo, el tipo de desecho, su peso y volumen, mejorando de forma notable la trazabilidad y el control de los flujos a lo largo de todo el proceso.

A ello se sumará la monitorización en tiempo real de las flotas de transporte mediante geolocalización, lo que permitirá optimizar el servicio, anticipar incidencias y gestionar la operativa a través de una plataforma digital centralizada. Con estos avances, Mercamadrid convierte la tecnología en un instrumento clave para alcanzar el residuo cero y consolidar su liderazgo en sostenibilidad dentro del sector agroalimentario europeo.