EMT Madrid y sus líneas cero emisiones han alcanzado un hito histórico. Han pasado seis años desde que Madrid estrenara el primer autobús urbano gratuito y 100% eléctrico de su historia.

Desde su puesta en marcha el 18 de febrero de 2020, las rutas 001 y 002 han transportado de forma gratuita a un total de 16.465.199 viajeros, consolidándose como uno de los proyectos de movilidad sostenible más exitosos de la capital española, según señala el ayuntamiento.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida y el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, inauguraron la primera de estas rutas, la línea 001, que une la Estación de Atocha con Moncloa. Tan sólo tres semanas después arrancaba la línea 002, entre Puerta de Toledo y Argüelles. Ambas operan con flota 100% eléctrica, sin coste para el usuario, y simbolizan el compromiso del Ayuntamiento con la descarbonización del transporte en superficie.

Récord histórico en 2025

Si los seis años acumulados ya son un logro notable, el ejercicio 2025 ha resultado ser el más brillante de la serie. Las dos líneas cero emisiones de EMT Madrid registraron conjuntamente 3.636.796 usuarios el año pasado, la cifra anual más alta desde su creación. De ese total, 3.151.864 viajeros correspondieron a la línea 001 y 484.932 a la 002, que también batió su récord particular.

Además, en 2025 ambas rutas acumularon 507.587 kilómetros recorridos y circularon durante 68.735 horas en servicio. La línea 001, por su parte, se situó en el puesto 55 del ranking de afluencia de toda la red de EMT Madrid, lo que demuestra que la gratuidad no resta competitividad frente a líneas de pago.

Efecto multiplicador en la red

El éxito de las líneas cero emisiones de EMT no se ha quedado en las dos rutas pioneras. La iniciativa ha inspirado los periodos de gratuidad de la empresa municipal, que se activan en fechas con previsión de alta congestión o episodios de contaminación elevada. Hasta la fecha, esas jornadas especiales han sido aprovechadas por más de 82,6 millones de personas, incluyendo ya a los usuarios de BiciMAD, recientemente incorporada a la medida.

La electrificación de la flota avanza en paralelo: actualmente son 45 las líneas de EMT Madrid que operan íntegramente con autobuses eléctricos. A ellas se suma la línea 145 (Conde de Casal–Ensanche Vallecas), propulsada por hidrógeno, tecnología que abre una nueva vía hacia la movilidad de cero emisiones en trayectos de mayor demanda.

Pioneros desde 2008

Sin embargo, la trayectoria de EMT Madrid en electrificación no comenzó en 2020. La empresa municipal fue pionera en España en 2008, cuando electrificó la línea M1 (Sol/Sevilla–Embajadores).

Sin embargo, el ritmo se ha acelerado de forma significativa en los dos últimos años: ocho nuevas líneas se electrificaron en 2024 y otras nueve lo hicieron en 2025, consolidando un modelo de transporte colectivo cada vez más limpio y eficiente.

Compromisos climáticos

La estrategia responde a los compromisos climáticos del Ayuntamiento de Madrid y contribuye directamente a la reducción de emisiones contaminantes, la mejora de la calidad del aire en el centro urbano y la aceleración de la transición hacia una movilidad más sostenible.

Con 16,4 millones de trayectos gratuitos y cero emisiones realizados en seis años, las líneas 001 y 002 de EMT Madrid son hoy un referente del transporte público limpio en España.