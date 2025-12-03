La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) publicará en los próximos días la licitación para adquirir 120 autobuses eléctricos con un presupuesto conjunto de 79,35 millones de euros sin IVA.

La compra incluye 90 vehículos estándar y 30 articulados que se incorporarán a la flota municipal entre finales de 2026 y principios de 2027. Esta inversión refuerza el compromiso de EMT con la descarbonización del transporte público madrileño.

Dos procedimientos independientes

La licitación se divide en dos procedimientos independientes. El primero contempla la adquisición de 90 autobuses eléctricos estándar divididos en dos lotes: uno de 50 unidades y otro de 40 vehículos, con un precio máximo de 615.000 euros por unidad.

El montante total de esta primera adjudicación alcanza los 55,3 millones de euros, y la entrega del material móvil está programada para el último trimestre de 2026 hasta marzo de 2027.

Articulados para Carabanchel

El segundo procedimiento se centra en 30 autobuses eléctricos articulados sin cargadores, constituidos en un único lote con un presupuesto de 24 millones de euros sin IVA. Cada vehículo tendrá un precio máximo de 800.000 euros y el plazo de entrega se extenderá desde finales de 2026 hasta mediados de enero de 2027. Estas unidades se asignarán al Centro de Operaciones de EMT Madrid en Carabanchel.

Los 30 vehículos articulados prestarán servicio exclusivamente en la línea 34, que conecta Cibeles con Las Águilas, una de las rutas más transitadas de la capital. La incorporación de estos autobuses permitirá aumentar la capacidad de transporte en esta línea estratégica. Actualmente, EMT Madrid dispone de una flota 100% eléctrica de 452 vehículos que suponen el 20,41% del total de sus 2.215 autobuses.

Garantías y autonomía

El pliego de condiciones establece requisitos técnicos exigentes para garantizar la calidad y durabilidad de los nuevos vehículos. La garantía mínima será de tres años para la parte general, los motores de tracción y la electrónica de potencia, mientras que las baterías, el chasis y la estructura envolvente interior y exterior deberán contar con diez años de cobertura.

En cuanto a la autonomía, los autobuses estándar deberán alcanzar un mínimo de 400 kilómetros por carga, mientras que los articulados tendrán una autonomía de al menos 320 kilómetros. Además, todos los vehículos deberán incorporar un dispositivo desfibrilador como condición indispensable para su homologación.

Criterios sostenibles

Uno de los aspectos más destacados de la licitación es la inclusión de criterios ambientales en la valoración de las ofertas. El pliego exige de forma expresa la utilización de materiales reciclados o de producción verde en la fabricación de los vehículos. Los licitadores deberán indicar el porcentaje de estos materiales respecto al total suministrado, lo que añade un componente adicional de sostenibilidad al proyecto.

Esta apuesta por la economía circular y la producción responsable refleja la estrategia integral de EMT Madrid para reducir el impacto ambiental no sólo en la operación diaria, sino también en la cadena de suministro. La empresa municipal ha realizado importantes inversiones para adaptar y construir nuevas infraestructuras sostenibles en sus centros de operaciones.

Red cero emisiones

La flota de autobuses eléctricos de EMT Madrid ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Actualmente, la empresa opera 45 líneas que funcionan exclusivamente con vehículos eléctricos, a las que se suma la línea 145 (Conde de Casal-Ensanche Vallecas) propulsada por hidrógeno. Durante 2025 se han electrificado por completo nueve líneas adicionales.

Entre las rutas recientemente convertidas destacan la 22 (Legazpi-Villaverde Alto), la 55 (Atocha-Batán), la 87 (República Dominicana-Las Cárcavas) y la universitaria U (Avenida Séneca-Paraninfo). También se han incorporado las líneas 101, 108, 116, 121 y 158 al sistema de transporte cero emisiones de la capital.