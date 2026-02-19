La agricultura ecológica en España sigue marcando distancias en Europa. El país se consolida como el líder del continente en superficie destinada a este tipo de producción, con 2,9 millones de hectáreas en 2024, según el anuario The World of Organic Agriculture 2026, publicado por el Instituto de Investigación de la Agricultura Ecológica (FiBL) junto a IFOAM Organics International durante la feria Biofach de Núremberg.

Francia e Italia quedan por detrás de España en el ranking de superficie de agricultura ecológica con 2,7 y 2,5 millones de hectáreas, respectivamente. Estos cuatro países —sumando Alemania en cuarta posición— concentran más de la mitad de la superficie ecológica de Europa y casi el 60% de la de la Unión Europea.

La excepción de los productores

Sin embargo, España no ocupa la primera posición en todos los indicadores del sector ecológico europeo. Cuando se trata del número de productores certificados, Italia se sitúa a la cabeza del continente, una posición que ha mantenido de forma constante en los últimos años.

En el conjunto de Europa, el sector cuenta con 490.637 productores ecológicos, de los que 438.447 pertenecen a la Unión Europea. El número de operadores se mantuvo estable en Europa en su conjunto durante 2024, mientras que en el ámbito de la UE creció de forma moderada, con una evolución acumulada del 65% en la última década.

Récord histórico del mercado europeo

El mercado europeo de alimentación ecológica marcó un nuevo récord en 2024 con 58.700 millones de euros en ventas minoristas, un 4,1% más que el año anterior. Esta cifra refleja la recuperación de la confianza del consumidor en los principales mercados tras un período de presión inflacionaria.

Alemania se mantiene como el primer mercado ecológico europeo con 17.000 millones de euros, seguida de Francia con 12.200 millones. Suiza registró el mayor consumo per cápita del mundo en productos ecológicos —481 euros por persona— y también la mayor cuota de mercado ecológico a escala mundial, con un 12,3% del total de ventas de alimentos.

El peso de España en las exportaciones

En el capítulo exportador, España se sitúa junto a Italia entre los líderes europeos. Ambos países registraron en 2024 el mayor valor de exportaciones ecológicas del continente, con casi 3.900 millones de euros cada uno, según los datos de comercio disponibles en el informe del FiBL. Una cifra que subraya el peso de la agricultura ecológica de España en el abastecimiento de los mercados europeos.

El país también encabeza la superficie europea de cultivos permanentes dedicados a la producción ecológica, con 0,9 millones de hectáreas, por delante de Italia con 0,6 millones y de Francia con 0,2 millones. Esta especialización en cultivos como el olivar, la vid o los cítricos refuerza la dimensión exportadora del sector.

Un mercado mundial de 145.000 millones

A escala global, el mercado ecológico alcanzó en 2024 los 145.000 millones de euros en ventas minoristas, un nuevo máximo histórico que supone un incremento de 6.900 millones de euros respecto al año anterior. Estados Unidos lidera el mercado mundial con 60.400 millones, seguido de Alemania con 17.000 millones y China con 15.500 millones.

La superficie mundial dedicada a la agricultura ecológica se mantuvo estable en torno a los 99 millones de hectáreas, gestionadas por 4,8 millones de productores en todo el mundo. Europa representa el 20% de la superficie ecológica global y acumula un poco más del 10% de los productores mundiales.

La posición europea en la UE

La superficie de agricultura ecológica en la Unión Europea alcanzó los 18,1 millones de hectáreas, equivalentes al 11,1% de la superficie agrícola útil total del bloque. Dieciséis países europeos —entre ellos trece estados miembro de la UE— superan ya el 10% de su tierra agrícola bajo certificación ecológica. Liechtenstein lidera este indicador con un 43,5%, seguido de Austria con un 27,2% y Estonia con un 22,5%.

España, con su liderazgo en superficie de agricultura ecológica, combina así una posición dominante en extensión territorial con un papel exportador clave en el mercado europeo, consolidándose como uno de los pilares del sector ecológico continental pese a no ocupar el primer puesto en el número de operadores certificados.