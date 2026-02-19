La digitalización y la inteligencia artificial están impulsando una nueva ola de innovación urbana que transforma ámbitos clave como la movilidad, la recogida de residuos o el cuidado de las zonas verdes, optimizando recursos, anticipando problemas y reduciendo la huella ambiental, al tiempo que impulsa ciudades más sostenibles, habitables y eficientes.

En este proceso, la colaboración entre emprendedores tecnológicos y administraciones locales resulta clave para transformar las ideas en soluciones reales. Las startups aportan agilidad, capacidad de innovación y nuevas miradas sobre los problemas urbanos, mientras que los representantes municipales conocen de primera mano las necesidades del territorio.

Reunir a ciudades y emprendedores para reflexionar sobre el futuro de las ciudades fue precisamente el objetivo del encuentro que la Alianza para la Innovación Urbana, iniciativa impulsada por el Foro de las Ciudades de Ifema Madrid, organizó el 11 de febrero en la sede del International Lab (iLAB) del Ayuntamiento de Madrid.

Emprendimiento innovador

Emprendimiento innovador como palanca para la transformación urbana fue el título de esta jornada, que estuvo organizada en colaboración con el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Las Rozas Innova, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso).

Contó además con la presencia de representantes de ciudades, startups innovadoras y empresas consolidadas del ámbito urban tech (tecnología para la gestión urbana) que compartieron visiones, experiencias y propuestas para el futuro de las ciudades.

Por parte de las entidades locales intervinieron Ángel Niño, titular del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Carmen Martín Rubio, concejala de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón, en representación de RECI, y María Belén Fernández-Salinero García, concejala delegada de Transformación Digital, Transparencia y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas, en representación de la Red Innpulso.

Demandas y necesidades

Los tres cargos públicos protagonizaron la primera parte de la jornada, en la que debatieron acerca de las demandas y necesidades de las ciudades en materia de innovación tecnológica.

Todos ellos se mostraron de acuerdo en que la infraestructura de recogida de datos relacionados con los servicios públicos urbanos ya se ha consolidado, y ahora el siguiente paso tiene que ver con la gestión de dichos datos de cara a maximizar la calidad de dichos servicios.

Datos e inteligencia artificial

En dicha tarea de la gestión del dato, la inteligencia artificial está llamada a jugar un papel decisivo, especialmente en ámbitos como la recogida y tratamiento de los residuos municipales, la movilidad urbana y el cuidado de las zonas verdes, que son tres de los principales retos relacionados con las competencias urbanísticas.

También se hizo especial hincapié en el valor que aporta la colaboración público-privada, que permite a las administraciones beneficiarse de las ideas y tecnologías innovadoras que aportan los emprendedores y empresas especializadas en urban tech.

«Respecto al dato, creo que la colaboración público-privada es la mejor fórmula, porque el dato lo explota la administración para mejorar los servicios, pero quien te da las ideas para explotar estos datos son las startups», aseguró Ángel Niño.

Redes de ciudades

Los intervinientes también destacaron la labor de las redes de ciudades como RECI o la Red Innpulso, donde las entidades locales de distinto tamaño y nivel de desarrollo tecnológico pueden colaborar y compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

En este sentido, Carmen Martín Rubio, recalcó que en la RECI colaboran ciudades que están en diferentes niveles de desarrollo tecnológico, «y esto es muy importante, porque podemos aprender de los más grandes y de los que llevan muchos años trabajando en esto, y también de los pequeños o de los que acaban de llegar y ponen sobre la mesa las dificultades a las que nos enfrentamos».

Trabas burocráticas

Los representantes municipales también remarcaron el papel de la innovación para superar las trabas burocráticas y dinamizar la gestión de los servicios públicos urbanos, así como para encontrar nuevas vías que permitan superar los obstáculos a los que se enfrenta cotidianamente la acción de las corporaciones locales.

Para avanzar en todas estas cuestiones, hay que implicar a todos los actores que intervienen en la innovación urbana. En palabras de María Belén Fernández-Salinero García: «las ciudades no deben innovar por innovar. Hay que reflexionar sobre cuáles son las necesidades que tenemos y contar con todo el ecosistema para encontrar soluciones a nuestros principales retos y problemas».

Las Rozas Innova

La segunda parte del evento estuvo coordinada por Alberto Acosta, responsable de Innovación Abierta de Las Rozas Innova, empresa pública de innovación del Ayuntamiento de Las Rozas. «Nuestro propósito es dinamizar el ecosistema emprendedor y ser una base desde la que los emprendedores puedan validar su tecnología y consolidar sus productos», explicó.

Los asistentes a la jornada pudieron conocer seis proyectos apoyados por Las Rozas Innova y el International Lab-Madrid Innovation. Uliana Torkunova, CEO y fundadora de Letmecharge, presentó su software integral de gestión de cargadores de vehículos eléctricos, capaz de conectar infraestructuras de cualquier marca.

Eduardo Medina, CEO de Chargia, explicó su plataforma de gestión de incidencias y asistencia inmediata para usuarios de vehículo eléctrico a través de un chatbot multilingüe dentro de WhatsApp, mientras que Marta Morillo presentó los proyectos Innciso y CircularAI, una plataforma de IA especializada en economía circular que ayuda a ayuntamientos y empresas a definir estrategias a largo plazo.

IoT y Biodiversidad urbana

Diana Barrantes, fundadora de ZooMetrics, expuso su plataforma orientada a la gestión de la biodiversidad urbana, a la vez que Borja Santos presentó Full & Fast, una solución que combina sistemas de baterías, microrredes y software de optimización para facilitar la electrificación de flotas en entornos con limitaciones de potencia.

Finalmente, Jorge Trincado, responsable de Thinger.io, explicó una aplicación de desarrollo IoT (internet de las cosas) que permite conectar, gestionar y escalar dispositivos sin necesidad de grandes inversiones iniciales.