Las manzanas que compramos cada semana en la frutería o el supermercado podrían contener más de lo que esperamos: pesticidas, y no uno sólo, sino varios a la vez. Un nuevo informe europeo revela que el 85% de las manzanas analizadas contiene lo que los científicos denominan un «cóctel» de estas sustancias químicas, y que el 93% presenta al menos un pesticida detectable.

El estudio ha sido elaborado por la organización PAN Europe junto con 13 entidades de distintos países de la Unión Europea y Suiza —entre ellas, Ecologistas en Acción, de España— y ha sido difundido por Hogar sin tóxicos.

Para realizarlo, compraron entre 59 muestras de manzanas convencionales de producción local en supermercados y mercados de 13 países europeos durante septiembre de 2025, que fueron enviadas a un laboratorio acreditado para su análisis oficial.

Media de tres pesticidas por manzana

De media, cada manzana analizada contenía tres pesticidas diferentes al mismo tiempo, aunque algunas llegaban a tener hasta siete sustancias distintas en una sola pieza de fruta. Este hallazgo inquieta especialmente a los expertos porque los organismos reguladores europeos evalúan la seguridad de cada pesticida de forma individual, sin tener en cuenta qué ocurre cuando varias de estas sustancias se combinan dentro de nuestro organismo al mismo tiempo.

En España, Francia e Italia, el 80% de las manzanas analizadas presentaba residuos de varios pesticidas simultáneamente. En otros 8 países —Croacia, Chequia, Países Bajos, Alemania, Hungría, Polonia, Luxemburgo y Suiza— todas las muestras, sin excepción, tenían múltiples residuos. Los mejores resultados se dieron en Dinamarca (20% de las muestras) y Bélgica (50%).

El efecto cóctel, el gran problema sin resolver

El peligro real no está sólo en cada sustancia de forma individual, sino en la mezcla de todas ellas. Cuando ingerimos varios compuestos tóxicos a la vez, el efecto combinado puede ser mucho mayor que la simple suma de sus efectos por separado, un fenómeno conocido como «efecto cóctel». Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, advierte que «las autoridades solo han evaluado el riesgo de cada pesticida de forma aislada, sin estudiar lo que ocurre cuando todos actúan juntos en nuestro organismo».

Lo paradójico es que esta obligación existe sobre el papel desde hace más de 20 años: el Reglamento europeo sobre Límites Máximos de Residuos establece que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) debería haber creado ya un método para evaluar ese riesgo combinado. Sin embargo, a día de hoy, ese método todavía no existe, lo que deja sin regular una de las principales vías de exposición real de los ciudadanos.

Riesgo para bebés y embarazadas

Uno de los datos más llamativos del informe tiene que ver con los más pequeños. Si esas manzanas se transformaran en alimento procesado para bebés —como potitos o purés—, el 93% de las muestras no podría comercializarse legalmente, ya que superan el límite máximo de 0,01 miligramos por kilogramo que la UE fija para proteger a los menores de 3 años. Algunos residuos encontrados llegaban a ser hasta 600 veces superiores a ese umbral legal.

El informe exige además que las autoridades recomienden explícitamente a padres y profesionales de la educación infantil que alimenten a los niños pequeños con frutas y verduras ecológicas. Estas recomendaciones, apuntan los autores, también deberían extenderse a las mujeres embarazadas, ya que algunos pesticidas como el acetamiprid son capaces de atravesar la barrera placentaria y afectar al cerebro del feto durante su desarrollo.

Hasta 30 rociados al año

Las manzanas convencionales —es decir, las que no son ecológicas— figuran entre los cultivos que más pesticidas consumen. Según los datos del estudio, los manzanos pueden rociarse con estas sustancias hasta 30 veces antes de que la fruta llegue a los mercados, lo que explica en parte por qué las manzanas aparecen sistemáticamente entre las frutas con mayor presencia de residuos múltiples en los informes de la propia EFSA.

Una parte de esos tratamientos no responde a una necesidad agrícola real, sino a motivos puramente estéticos: mejorar el aspecto visual de la fruta para hacerla más atractiva al consumidor. Un estudio citado en el informe, realizado con casi 200 productores de manzanas en Suiza, comprobó que entre el 23% y el 59% de ellos utilizaba pesticidas únicamente para lograr una mejor apariencia en el producto final.

Sustancias que deberían estar prohibidas

El informe denuncia que algunas de las sustancias encontradas en las manzanas deberían haber sido retiradas del mercado hace tiempo. El 71% de las muestras estaba contaminado con pesticidas clasificados por la UE como muy tóxicos, incluidos en una categoría especial denominada «Candidatos a la Sustitución», que obliga a los países miembros a reemplazarlos por alternativas más seguras. Sin embargo, esa sustitución nunca llegó a producirse.

Entre los casos más graves destaca el fungicida captán —una sustancia que protege los cultivos de hongos—, hallado en el 61% de las manzanas y considerado posible cancerígeno. También el fludioxonil, detectado en casi el 40% de las muestras y clasificado como disruptor endocrino —es decir, una sustancia que interfiere con el sistema hormonal— desde 2024.

El insecticida acetamiprid, presente en casi un 20% de las manzanas, ha sido señalado como neurotóxico por la EFSA desde 2013, aunque la Comisión Europea aún no ha tomado medidas definitivas.

Los pesticidas «eternos»

Otro hallazgo preocupante es la presencia de los denominados PFAS. Se trata de sustancias químicas que no se degradan en la naturaleza —de ahí el nombre de «contaminantes eternos»— y que se asocian a problemas de salud como alteraciones hormonales, daños en el hígado y dificultades reproductivas. El estudio detectó 8 pesticidas de este tipo en las muestras, presentes en el 64% de las manzanas analizadas. Dinamarca ya ha prohibido varios de estos compuestos para proteger sus aguas subterráneas.

Un 36% de las manzanas analizadas contenía además residuos de pesticidas neurotóxicos, es decir, sustancias que pueden dañar el sistema nervioso. Diversos estudios científicos han vinculado la exposición continuada a estas mezclas de compuestos tóxicos con problemas que van desde alteraciones en el desarrollo infantil hasta efectos negativos sobre la fertilidad en adultos.

¿Qué puedes hacer como consumidor?

Ante este panorama, los autores del informe y la iniciativa Hogar sin Tóxicos recomiendan optar por manzanas ecológicas, en cuyo cultivo no se utilizan pesticidas sintéticos. Investigaciones previas han demostrado que las manzanas ecológicas prácticamente no presentan residuos de estas sustancias. En países como Alemania, el 15% de la producción de manzanas ya es ecológica, lo que demuestra que es posible cultivarlas sin recurrir a los tratamientos químicos convencionales.

En paralelo, el informe critica con dureza los planes actuales de la Comisión Europea, que en diciembre de 2025 presentó una propuesta legislativa —conocida como reglamento ómnibus— que podría debilitar las normas de seguridad alimentaria vigentes.

Según Martin Dermine, director ejecutivo de PAN Europe, «si las autoridades implementaran correctamente la ley vigente, varios de los pesticidas hallados en las manzanas ya estarían prohibidos. En cambio, la UE propone reducir la protección de la salud de los ciudadanos».