Iberdrola ha sido reconocida por el ranking Clean200 como la empresa eléctrica más sostenible del mundo por séptimo año consecutivo, consolidando un liderazgo global en sostenibilidad sin precedentes en el sector energético.

La clasificación, elaborada conjuntamente por Corporate Knights y As You Sow, sitúa a la compañía en el puesto 17 tras analizar más de 8.000 corporaciones cotizadas en todo el mundo. Desde la edición anterior, Iberdrola ha escalado cinco posiciones en esta lista de referencia internacional.

Entre gigantes empresariales

El Clean200 identifica y clasifica a las 200 mayores empresas cotizadas del mundo con mayores ingresos derivados de actividades sostenibles, de acuerdo con la Taxonomía de Economía Sostenible de Corporate Knights.

Esta metodología permite comparar a gigantes empresariales de todos los sectores según la proporción real de su negocio vinculada a la economía limpia. Con su ascenso hasta el puesto 17, Iberdrola demuestra que el impulso a la electrificación no solo es compatible con la competitividad y la seguridad energética, sino que las potencia.

Liderazgo sin rival

El Clean200 nació en 2016 como una iniciativa conjunta de As You Sow, referente mundial en inversión alineada con valores, y Corporate Knights, firma internacional dedicada a impulsar una economía sostenible.

Desde entonces, la lista ha demostrado consistentemente que las compañías centradas en energía limpia superan en rentabilidad a las vinculadas a los combustibles fósiles, lo que otorga a los reconocimientos de Iberdrola una doble dimensión: ética y financiera. La eléctrica española figura entre las primeras posiciones desde las ediciones iniciales del ranking.

Trayectoria sostenida y sostenible

El resultado obtenido este año no es un hecho aislado, sino la culminación de una trayectoria sostenida durante siete ejercicios consecutivos. Iberdrola ha transformado radicalmente su modelo de negocio desde el año 2001.

Fue entonces cuando inició una estrategia de transición hacia las energías renovables que ha supuesto una inversión acumulada de más de 175.000 millones de euros en redes eléctricas, generación renovable y almacenamiento de energía. Esta apuesta estructural y de largo plazo es precisamente lo que el Clean200 pone en valor año tras año.

Siete años de sostenibilidad

La posición alcanzada en el Clean200 llega acompañada de otros reconocimientos internacionales que refuerzan el perfil ESG de Iberdrola. La compañía figura entre las primeras del sector eléctrico en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P, una de las publicaciones de referencia en materia de sostenibilidad corporativa a escala global.

También ocupa un lugar destacado en el índice Dow Jones Best-in-Class Indices, donde acumula 25 años consecutivos de presencia, lo que la convierte en la única utility europea incluida en este selectivo desde su creación.

Referencia en los principales índices

A estos galardones se suman la calificación «A List» de CDP —la máxima distinción que otorga esta organización independiente de transparencia ambiental— y una presencia consolidada en los principales índices y calificaciones ESG del mundo, entre ellos Moody’s ESG, MSCI, Sustainalytics, ISS-ESG, EcoVadis y FTSE4Good.

Este ecosistema de reconocimientos posiciona a Iberdrola como el estándar de referencia en sostenibilidad dentro del sector eléctrico global, muy por encima de sus competidoras europeas y estadounidenses.

Reconocimientos globales ESG

Con una capitalización bursátil de 135.000 millones de euros, Iberdrola es la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos mayores a nivel mundial. Da servicio a más de 100 millones de personas en todo el mundo, emplea a 46.000 trabajadores directos y gestiona activos por valor superior a los 160.000 millones de euros.

En el ejercicio 2024, registró unos ingresos de casi 50.000 millones de euros y un beneficio neto de 5.600 millones de euros, lo que pone de manifiesto la solidez financiera que acompaña a su liderazgo sostenible.

La dimensión de la compañía se refleja también en su impacto económico directo en los países donde opera. Iberdrola aporta cerca de 10.300 millones de euros en contribuciones fiscales anuales y sostiene más de 500.000 puestos de trabajo en su cadena de proveedores, gracias a compras que superaron los 18.000 millones de euros en 2024. Estas cifras convierten a la empresa en un motor económico de primer orden en España, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, sus principales mercados.

Gigante de las renovables

La infraestructura que sustenta el liderazgo de Iberdrola en el Clean200 es imponente: la compañía gestiona cerca de 1,4 millones de kilómetros de redes eléctricas que se extienden por los estados de Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts en Estados Unidos; Escocia, Inglaterra y Gales en el Reino Unido; los estados brasileños de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo y Mato Grosso do Sul, además de Brasilia; y toda la red de distribución española. Esta infraestructura es el esqueleto que permite electrificar la economía de millones de hogares y empresas.

En cuanto a capacidad de generación, Iberdrola cuenta con 57.000 megavatios (MW) instalados en todo el mundo, de los cuales más de 45.000 MW corresponden a fuentes de energía renovable.

Este porcentaje, que supera el 78% del total, no sólo explica por qué el Clean200 ha vuelto a situar a Iberdrola en lo más alto de su clasificación, sino también por qué la compañía se ha convertido en un referente ineludible para los inversores institucionales que buscan activos alineados con los objetivos del Acuerdo de París y la agenda climática europea.

Inversión verde récord

Desde 2001, Iberdrola ha dedicado más de 175.000 millones de euros a la transformación de su modelo energético, con inversiones concentradas en energías renovables, infraestructura de redes inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía a gran escala.

Este esfuerzo inversor ha permitido a la compañía construir una cartera de activos limpios que no tiene parangón en Europa y que la sitúa en una posición privilegiada para capturar el crecimiento del sector durante la próxima década. El Clean200 no hace sino certificar, por séptima vez consecutiva, que esta estrategia es el camino correcto.

La historia de Iberdrola en el ranking Clean200 es, en última instancia, la historia de una apuesta valiente por la energía limpia realizada cuando la transición energética era todavía una aspiración lejana para la mayoría de las grandes corporaciones.

Hoy, siete años después de su primera inclusión en lo más alto de esta clasificación, los resultados hablan por sí solos: sostenibilidad, rentabilidad y seguridad energética no son términos contradictorios, sino los tres pilares de un modelo empresarial que Iberdrola ha demostrado que es posible construir.